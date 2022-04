El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido al fin el grave problema de inflación que sufre la economía de su país. Sin embargo, en el mensaje que ha compartido a través de su cuenta de Twitter no ha asumido su responsabilidad por lo que está pasando con los precios, sino que ha culpado al coronavirus y a Vladimir Putin de la subida generalizada de los precios.

Para ser precisos, el mensaje que ha compartido Biden viene a decir lo siguiente:

I know that families are still struggling with higher prices. I grew up in a family where if the price of gas went up, we felt it.

Let’s be absolutely clear about why prices are high right now: COVID and Vladimir Putin.