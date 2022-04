Polonia prepara su primera central nuclear en pleno órdago energético ruso

Premier @MorawieckiM w #Sejm: To bezpośredni atak na Polskę, który wczoraj pokazał, czym jest realne uderzenie w rosyjskich oligarchów. W zemście za to ze strony Kremla popłynęła groźba odcięcia gazu, która została zrealizowana, ale my do tego momentu przygotowywaliśmy się.