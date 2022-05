Madrid flexibiliza el negocio del ocio nocturno: el nuevo horario de las discotecas

La Comunidad de Madrid aprobó hace más de diez años una serie de medidas de desregulación que permitieron instaurar un marco de libertad plena en lo referido a los horarios y días de apertura de las actividades comerciales. En los cinco primeros ejercicios de aplicación de la medida, esta medida elevó la producción económica de la región en 2.682 millones de euros y generó 15.500 nuevos empleos.

Quedaba pendiente, eso sí, el reto de expandir esta apuesta por la libertad al ámbito del ocio nocturno y eso es precisamente lo que ha empezado a hacer el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha aprobado una nueva orden de horarios aplicable a los establecimientos de espectáculos y actividades recreativas, en virtud del cual se producirá una notable flexibilización de las condiciones de apertura.

Para ser precisos, la nueva orden del Ejecutivo regional que entra en vigor esta semana implica que las discotecas, los cafés y restaurantes que ofrecen algún tipo de espectáculo y los tablaos flamencos van a poder operar desde las 13 horas del día. De igual manera, aquellos bares de copas y locales que ofrecen también un servicio de comida van a poder abrir sus puertas a mediodía.

Estas medidas impulsadas por el gobierno del Partido Popular no solo amplían significativamente los horarios de apertura, sino que vuelcan la mejora en los nuevos horarios que el sector viene explorando desde hace algunos años, en virtud de la popularidad que han adquirido los espectáculos y eventos celebrados por la tarde en vez de por la noche o de madrugada.

Más de 55 empresas aplicarán ya la norma

La Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno (Noche Madrid) ha celebrado la aprobación del nuevo marco regulador de sus horarios y ha estimado que la mejora va a suponer un impacto económico directo de 30 millones de euros. Tal inyección de crecimiento se daría solamente en el primer año de aplicación de la norma, lo que pone de manifiesto el gran potencial de la reforma, que será aplicada en cuestión de días por más de 55 empresas.

Según la patronal del ramo, en los próximos años está prevista en la Comunidad de Madrid una inversión de no menos de 120 millones de euros en el desarrollo de nuevos negocios dedicados a este tipo de actividad. De modo que la reacción del sector privado no se ha hecho esperar y el efecto sobre la economía regional no tardará en hacerse patente.