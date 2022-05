Errejón va a la universidad para meterse con Elon Musk: "¿Cómo se llama este tonto?"

El líder de Más País, Iñigo Errejón, acudió ayer jueves a la Universidad de Gerona a presentar su último libro, Con todo, y dar un charla en la que trató algunos de los capítulos del libro, pero también habló de política y actualidad.

Así, Errejón aprovechó una de sus intervenciones para insultar al actual dueño de Twitter y Tesla, Elon Musk. "Tenemos constancia de que ha desaparecido el Estado. Se ha sustituido por cosas peores, se ha sustituido por mafias, se ha sustituido por tiranías de los que tienen el dinero, por el despotismo de los que más tienen. Hoy el desprestigio de la política y del Estado no es nada revolucionario. ¿Cómo se llama el tonto este que ha ido 25 veces al espacio que acaba de comprar Twitter? Elon Musk, esta gente ya encabeza el desprestigio de las instituciones y de lo público, un anarcocapitalista".

Además, Errejón también se dedicó a criticar la libertad del individuo. "La libertad no es hacer todo aquello que tu bolsillo te permita, sino dotarnos de nuestros propios límites". El diputado izquierdista considera que "donde no hay instituciones manda la tiranía del dinero, de los apellidos, de la fuerza bruta...".

Ante un aula atestada de alumnos y antes de finalizar su ponencia, Errejón no pudo resistirse a dedicarle unos minutos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y hasta a descalificar a sus votantes "¿Qué pasa para que una propuesta sociópata, como la de Ayuso, triunfe en Madrid?" se preguntó.

Errejón cargó contra el modelo madrileño pese a ser la comunidad más rica de España. "En realidad, Madrid es un chiringuito neoliberal pagado por el resto de España. El modelo madrileño cuadra por eso, porque tú haces inmensas rebajas a los ricos, Madrid deja de ingresar y eso que deja de ingresar, lo ingresa por un efecto capitalidad que absorbe dinero y trabajadores del resto de España".

"Madrid es un chiringuito donde las cuentas no cuadrarían sino fuera porque concentra todas las instituciones, buena parte de los funcionarios y todos los trabajadores en edad de pagar más impuestos que servicios públicos reciben" señaló. Errejón debería saber que no es cierta la afirmación de la insolidaridad de Madrid con el resto de regiones. De hecho, la región de Ayuso es de lejos la que más aporta al FGSPF, para hacer posible que las regiones menos prósperas puedan tener una sanidad, educación y servicios sociales dignos, que no podrían sostener si no fuese por la solidaridad de Madrid.

Errejón también debería saber que ser la capital de un Estado no garantiza mayores niveles de renta per cápita que en otras regiones o ciudades de ese mismo país. El ejemplo más evidente lo tenemos en Estados Unidos y Alemania, las dos economías más grandes de Occidente. Si analizamos los niveles de renta por habitante en Washington o Berlín, encontramos que se sitúan claramente por detrás de Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Houston, en el caso del país norteamericano, y de Colonia, Frankfort, Múnich o Hamburgo, en la república teutona, como ha publicado Libre Mercado.