Numerito de Calviño en un acto en Madrid para no posar sólo con hombres

Hace unos meses, Nadia Calviño prometió que no posaría en fotos de actos donde fuera la única mujer: "No podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50 % de nuestra población", alegó la vicepresidenta y ministra de Economía. Este martes, ha tenido ocasión de cumplir su promesa dando pie a un insólito momento durante la celebración del primer Fórum sobre liderazgo empresarial y directivo Madrid Leaders Forum, en el recinto ferial de Ifema, en Madrid.

Cuando ya posaba junto a los organizadores, Calviño se ha dado la vuelta girando sobre sí misma esgrimiendo que no podía participar en el posado al no haber más mujeres, dejando plantados, entre otros, al presidente de la patronal madrileña, CEIM, Miguel Garrido.

Calviño se ha apartado esta mañana de un photocall donde todo eran hombres. pic.twitter.com/fXVimzYI4e — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) May 10, 2022

Al término del evento, Calviño sí se ha hecho la foto cuando ha accedido a posar con ellos la secretaria general de CEIM, Sara Molero. La vicepresidenta ha accedido "por coherencia", indicaron han fuentes de Asuntos Económicos a Efe.