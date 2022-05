Las gasolineras entran en "colapso financiero": la mitad no ha cobrado el bono del Gobierno

Un mes después de la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, la mitad de las gasolineras no han cobrado el dinero que han adelantado durante el mes de abril. Los empresarios de estaciones de servicio denuncian que abonar de su propio bolsillo las ayudas prometidas por el Gobierno de Sánchez les está dejando "al borde del cierre". La situación es tan desesperada que algunos empresarios ya han tenido que pedir un crédito.

"De media, cada empresario ha adelantado de su propio bolsillo alrededor de 30.000 euros en los últimos 20 días", ha explicado a Libre Mercado el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), Víctor García Nebreda.

Un 30% del sector está ocupado por las grandes empresas, pero el 70% son pymes o micropymes. "Esas empresas no tienen ni recursos ni caja por si al Gobierno le da por sacar un decreto", explica García Nebreda.

Hacienda asegura que ya ha pagado 491 millones a las estaciones de servicio y otros operadores del sector. Sin embargo, para García Nebreda la propia explicación del Gobierno demuestra que la implantación de la medida ha sido un "fracaso".

"Aunque solo haya un empresario en una situación límite porque el Gobierno no quiere pagar, ya es un fracaso. Nadie tiene por qué poner una empresa al borde de un colapso financiero simplemente porque no se ha previsto la forma de llevar a cabo unas bonificaciones", señala García Nebreda.

Por el momento Hacienda sigue sin comunicarles "cuándo van a poder cobrar" y la incertidumbre está causando graves perjuicios a las empresas, especialmente a las más pequeñas, "que están abocadas al cierre si no cobran de forma inminente".

Una medida "mal diseñada y ejecutada"

Aevecar y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), las dos patronales más representativas del sector, acusan a la Administración de desconocer cuál es el verdadero alcance de la medida, que a pesar de "ser beneficiosa para los consumidores", también "está resultando muy perjudicial para las gasolineras por su mal diseño y peor ejecución".

"El primer anticipo llegó a tiempo porque la gestión estaba centralizada. Ahora hay que pedir la devolución a cada administración autonómica y cada una tiene un criterio diferente. No hay un protocolo", denuncia García Nebreda. "Hay comunidades como Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Baleares en las que prácticamente no se ha pagado a nadie. Hay un lío tremendo por no haber hecho las cosas con calma y hablando con el sector".

Además, acusa al Gobierno de haber creado "una situación que puede definirse como de asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica". Y el tiempo corre en contra de los empresarios: "Poco van a poder aguantar. Hay gente que ya no llega y tienen que buscar financiación como sea o cerrar. Y las empresas medianas, con unas diez gasolineras, están adelantando una media de 500.000 euros al mes. No todos pueden hacerlo".

Récord histórico de la gasolina y el diésel

El precio medio de los carburantes en España ha remontado esta semana más de un 2% y ha escalado a nuevos máximos históricos, a pesar del descuento obligatorio de 20 céntimos. En concreto, el precio medio del litro de gasóleo y gasolina ha subido por tercera semana consecutiva para consolidar su tendencia al alza.

Sin tener en cuenta la bonificación, el gasóleo ha alcanzado los 1,911 euros por litro, un nuevo máximo histórico que supera los 1,872 euros de hace una semana, al incrementarse un 2,08%, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Para la gasolina, el precio medio del litro también ha repuntado por tercera semana consecutiva, con una subida del 2,08%, para situarse en los 1,878 euros y alcanzar así un nuevo récord.