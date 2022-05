Nadia Calviño sí se deja fotografiar sólo con hombres en la visita del emir de Qatar

El colofón de la visita del emir de Qatar a España, donde ha sido recibido con los máximos honores, ha sido la firma de varios acuerdos que incluyen un compromiso de nuevas inversiones del emirato por unos 4.720 millones de euros. Entre los muchos ministros presentes en la rúbrica de los documentos ha estado la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha sido captada por las cámaras firmando junto a su homólogo qatarí, Ali bin Ahmed Al Kuwari, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La imagen de Calviño no tendría nada de llamativo si no fuera porque hace sólo unos días la ministra protagonizó un sonado momento en un fórum sobre liderazgo empresarial celebrado en Madrid. Cuando los fotógrafos estaban listos para fotografiarla en el photocall junto a los organizadores del evento, Calviño les dejó plantados para cumplir sus promesa, hecha hace unos meses, de no posar en actos donde fuese la única mujer. Tras el acto, accedió a posar al añadirse a la imagen otra mujer, la secretaria general de CEIM, Sara Molero.

En esta ocasión, no se trataba propiamente de un posado pero sí de la inmortalización ante las cámaras de los acuerdos de su ramo entre España y Qatar. Calviño, sin embargo, ha dejado pasar la oportunidad de llevar más lejos su reivindicación feminista ante un país que pisotea los derechos de las mujeres.