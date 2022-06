El economista Daniel Lacalle, referente liberal en España, ha decidido emprender acciones legales contra eldiario.es, digital de Ignacio Escolar, que ha publicado piezas informativas en las que se acusaba a Lacalle de haber cometido supuestamente plagio en su tesis doctoral.

Los artículos no acusan a Lacalle de no citar a los autores de los que bebe en su tesis, sino de que las citas no serían del todo correctas. Además, rizan el rizo cuando ponen el grito en el cielo al acusar a Lacalle de emplear sus propios trabajos y artículos en su tesis doctoral. Es decir, que le acusan de plagiarse a sí mismo.

No obstante, y ante los requerimientos de los abogados de Lacalle, Escolar emitió una rectificación en portada, al tiempo que se reafirmaba en redes sociales de su cruzada contra el economista liberal que más éxito mediático ha tenido aireando las vergüenzas de las teorías económicas de la izquierda y que están colocando a España en una situación dantesca en materia de inflación, crecimiento renta per cápita y empleo.

Tras esa rectificación llegó un segundo artículo en el que insistía, de nuevo, en acusarle de emplear citas de distintos autores que, como reconocía el artículo, Lacalle citaba hasta en tres ocasiones.

Por todo ello, Lacalle ha anunciado, mediante un comunicado, que emprende acciones legales contra eldiario.es: