Sánchez culpa a las eléctricas del pinchazo de su reforma cuando no reciben un euro del tope del gas

Desde el PSOE han vuelto a tocar corneta para atacar a las eléctricas. Ahora, el nuevo argumento de los socialistas pasa por el hecho de que las eléctricas se están beneficiando de la compensación que paga el Estado por el tope establecido al precio del gas natural empleado en la generación de electricidad. Así se ha filtrado de forma extraoficial y así ha aparecido ya en diversos medios de comunicación: que la culpa la vuelven a tener las eléctricas por llevarse por detrás lo que no ingresan por delante. Pero la realidad, para no variar, es radicalmente distinta: Son las gasistas las que reciben esa compensación por comprar el gas natural a precio de mercado y verse obligadas a vender a las centrales al precio topado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las eléctricas, literalmente, no reciben ni un euro.

Nuevo lío del Gobierno, que ya no sabe qué hacer para explicar un sistema de fijación de precios del recibo de la luz que ha resultado ser un completo fracaso. Anunciaron una rebaja de un 40%, luego dijeron que sería del 30%, más tarde que del 20% y, por fin, que del 15%. La realidad es que se ha mantenido ese 15%, pero no precisamente de bajada del precio final de la luz: al revés. De subida. Una locura que se ha convertido ya en el último fracaso colosal del Gobierno.

Y tras cada tormenta, con el PSOE, no llega la calma. Llega la disculpa. La última es literalmente un desatino: culpar a las eléctricas de llevarse algo de lo que no ven un euro.

Lo cierto es que el Gobierno no ha querido asumir el coste de la compensación por la rebaja del precio del gas. Alguien debe traer el gas para que las centrales de ciclo combinado puedan usarlo y generar electricidad. Y ese alguien no trabaja, obviamente a pérdidas, porque quebraría.

Por lo tanto, si se quiere un gas con precio topado, alguien debe asumir esa pérdida con respecto al valor de compra en el mercado internacional. Y el Gobierno fue el primero en decir que no estaba dispuesto a perder recaudación por asumir él ese coste.

Resultado: la gran parte de esa rebaja retorna al recibo de la luz que pagan todos los consumidores en forma de compensación o ajuste. Por eso, principalmente, el precio ha desbordado todas las expectativas prometidas por el Gobierno.

Pero, ¿a quién se le compensa por ese tope de precio? ¿A las eléctricas? Falso. Se le compensa a las gasistas, que son las que realizan la compra del gas para traerlo a España. Y es así, por mucho que el PSOE siga empeñado en filtrar que se paga a las eléctricas.

Las empresas a las que compensa el Gobierno por el tope del precio del gas es a las gasistas.

Pese a ello, el mensaje extraoficial ha surgido ya en diversos medios de comunicación. Y es que esa versión viene inyectada desde el Gobierno.

Un teletipo de la Agencia EFE, de hecho, deslizó esta versión:

"Así, este precio es el resultado de sumar al importe que marcará mañana el mercado mayorista (pool), que alcanza los 170,81 euros/MWh, los 88,2 euros/MWh del ajuste que pagarán los consumidores beneficiarios del tope al gas para compensar a las eléctricas por este mecanismo".



El pequeño problema es que es completamente falso que el Gobierno compense a las eléctricas con un sólo euro. Ni a las centrales de ciclo combinado, ni a las eléctricas. A quien compensa es, exclusivamente, a las empresas gasísticas, dado que son los que reciben la compensación por vender el gas más barato.