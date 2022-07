Carmona confirma que el impuesto a las energéticas de Sánchez acabará en el pago del gas de los consumidores

Antonio Miguel Carmona, vicepresidente de Iberdrola, ha confirmado que el impuesto a las energéticas de Sánchez acabará en el pago del gas de los consumidores. Carmona considera que este nuevo impuesto anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se circunscribe únicamente a petroleras y gasistas, dada la reducción de beneficios que han experimentado las compañías eléctricas en España. Y, puesto que las gasistas y petroleras repercuten, como es obvio, sus costes en sus respectivos recibos, el pagador final será, de nuevo, el consumidor.

"Entendemos que este impuesto es a las petroleras y a las gasistas que representan el 75% de la energía. Nosotros, muy al contrario, tenemos un recorte de resultados en España por el encarecimiento del gas y al tener el 80% de la demanda eléctrica vendida a precio fijo", ha señalado Carmona. "Y entendemos, pues, que están hablando de un impuesto a las petroleras y a las gasistas que representan, insisto, el 75% de la energía vendida en España", ha añadido.

Durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación, Sánchez detalló que el impuesto a "los grupos dominantes" del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

"Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielos, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos", afirmó el presidente, cuestión desmentida por Carmona en el caso de las eléctricas.

Hay que recordar, como ha publicado Libertad Digital, que el nuevo impuesto a las eléctricas de Pedro Sánchez ya ha empezado a definirse. Quiere extraer 2.000 millones más en dos años de las empresas afectadas. No será, efectivamente, sólo un impuesto a las eléctricas: lo será a todas las energéticas. Las principales eléctricas han visto bajar sus beneficios en España en el ultimo año. Con lo que, como resultado final, el impuesto se irá prioritariamente al resto de energéticas, especialmente al gas. Y los sobrecostes del gas se cargan en dos recibos: en el del mismo gas para calefacción por pura fijación del precio, y en el de la luz, por el pago que hacen los consumidores a través de la compensación a las gasistas por la fijación del tope oficial al precio del gas usado en centrales eléctricas.

El Gobierno conoce perfectamente las cifras de las eléctricas españolas. Pero disimula ante la opinión pública con el objetivo de sacar adelante una medida demagógica que sabe que acabarán pagando los consumidores. El buque insignia de las eléctricas españolas es Iberdrola. Y es verdad que su resultado global consolidado crece, pero no por España: la parte de los resultados de Iberdrola que pagan impuestos en España no sólo no ha tenido beneficios extraordinarios en el último ejercicio, sino que, fruto de la crisis económica en España —netamente superior a la del resto de grandes economías— ha descendido un 29%.

La suma internacional de resultados sube un 3%, pero lo hace por el avance de un 33% de la norteamericana Avangrid y por la subida del 20% de la brasileña Neoenergia. De hecho, EEUU y Brasil aportan conjuntamente ya el 64% de la inversión de la compañía global.

El nuevo impuesto de Pedro Sánchez, según sus palabras, recaerá en los resultados extraordinarios por el alza de los precios. Y eso no le ha pasado ni a Iberdrola España ni al sector eléctrico en España.