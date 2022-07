Teresa Ribera afirma ahora que puede haber problemas de abastecimiento con el gas natural. Lo ha hecho sin tomar ninguna medida concreta y anunciando un nuevo comité de expertos sin plazos ni planes precisos. La ministra lo comunica mientras en el norte de Europa los países se preparan ya con reformas urgentes ante el riesgo de falta de gas por los cortes de Rusia.

Pero lo más llamativo es que hace casi dos meses -el 18 de mayo- Vox solicitó medidas concretas y un plan de emergencia por si surgían estos mismo problemas. Lo hizo con el ataque de Putin a Ucrania ya comenzado. Y la respuesta del Gobierno, tras dejar pasar más de un mes, fue que no hacía falta nada. Que ya existe para eso la "reserva invernal". Ahora, Ribera anuncia un comité. Dos meses después de que se le solicitase por escrito en el Congreso.

Decisiones que "carecen de toda lógica"

La pregunta de Vox al Gobierno –fechada aquel 18 de mayo– no ocultaba el riesgo de cortes de abastecimiento energético. El texto afirmaba que "una mente biempensante podría concluir que el fanatismo ecológico es el responsable de la acumulación de despropósitos que acarrea" el Ministerio de Ribera. "Sin embargo, muchas de las decisiones que ha tomado, desde el 2018 como ministra y desde 2020 como vicepresidenta del Gobierno, carecen de toda lógica, incluso en perjuicio de sus mimadas energías renovables".

La pregunta recordaba que España ha penalizado "a aquellas instalaciones de producción renovable más baratas"; que "Argelia, principal suministrador de gas natural con cuotas entre el 30% y el 50% de nuestro consumo" ha dejado de serlo por culpa de las decisiones de Pedro Sánchez; que "la UE ha declarado que considera al gas natural y a la energía nuclear como energías verdes a efectos de la transición" y España sigue sin aceptarlo; que "la ministra Ribera está considerada en Argelia como un interlocutor no valido"; y que los precios de la energía se han disparado hasta niveles inasumibles para muchos consumidores sin que se hayan puesto en marcha medidas que frenen esta escalada de los costes.

"Es verdad que estamos en una época del año en la que el consumo de gas natural disminuye, pero lo lógico hubiera sido reducir las importaciones de GNL (gas natural licuado) que "teóricamente" son más caras porque hay que licuar el gas y transportarlo por barco. ¿Y por qué decimos "teóricamente" entre comillas? Porque, frente a todo pronóstico, está cayendo el suministro barato y subiendo el caro. Claro, salvo que Argelia haya elevado los precios de su gas, harta de los desplantes y desprecios del gobierno", explicaba Vox.

Por todo ello, Vox reclamaba una respuesta concreta al Gobierno a las siguientes preguntas: "¿Cómo valora el Gobierno que, dada la caída de demanda de gas natural, habitual de la primavera, conlleve una disminución de las importaciones baratas y un incremento de las caras? ¿Cómo valora el gobierno a efectos de seguridad de suministro y de estabilidad de precio los incrementos de demanda de gas natural previsibles de cara a la campaña de verano?". Desde el mes de mayo en que se realizó la pregunta esta situación no ha hecho más que agravarse. De hecho, se agravó sensiblemente a lo largo del mes que tardó el Gobierno de Pedro Sánchez en contestar.

Y tras todo ese periodo de no hacer ni caso, la respuesta no pudo ser menos cauta: "Todas las actividades relacionadas con del gas natural en particular, incluida la importación de la materia prima, están sometidas a la libre iniciativa empresarial, siendo responsabilidad del Gobierno el establecer las condiciones para la prestación del servicio en condiciones eficientes y garantizar la seguridad del suministro". Y, según Sánchez, "en este sentido, cabe señalar que el producto spot del mercado Ibérico de gas natural MIBGas ha mostrado un comportamiento mejor que los mercados TTF (holandés) y PSV (italiano) con los que ha mantenido un spread de 10-20 EUR/MWh inferior desde principios del mes de abril, poniendo de manifiesto que el suministro de gas natural en España se está realizando a precios inferiores al de otros hubs europeos".

Es más, según el Gobierno, "por lo que se refiere a garantizar el suministro energético de gas natural, entre otras medidas, el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, regula unas existencias mínimas; encontrándose almacenados en los almacenamientos subterráneos que podrían ser movilizados por el Gobierno en caso de que se produjera una situación de emergencia". Y, además, "el sistema gasista dispone también de lo que se denomina ‘reserva invernal’, gestionada por el Gestor Técnico del Sistema, una cantidad de gas natural licuado que los comercializadores tiene obligación de almacenar en las plantas de regasificación desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo".

Por todo ello, el Gobierno rechazó medidas de prevención. Y ahora anuncia comités urgentes de estudio.