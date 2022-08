El ministerio de Ribera, sobre sus medidas: "Tienen justificación técnica pero no se publicará"

Que el Gobierno ha improvisado en su real decreto sobre medidas de ahorro energético parece más que evidente. La rectificación de Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, responsable de las medidas aprobadas en Consejo de Ministros el lunes, lo corrobora. Ribera ha salido este viernes a la palestra a desdecirse para reconocer que muchos negocios no podrán cumplir con la norma ya que entra en colisión directa con el Real Decreto de 1997 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que determina que para ciertos empleos, como los relacionados con la hostelería, no es recomendable trabajar a más de 25 grados.

Además, ni en la referencia del Consejo de Ministros ni en el texto del Real Decreto de medidas de ahorro, eficiencia energética y dependencia energética del gas natural, señalan el intervalo horario en el que los establecimientos con escaparates tendrán que mantenerlos apagados. La norma indica el momento del apagado, las 22:00 horas, pero no cuándo habrá que volver a encenderlo. Es más, el texto se limita a decir que el alumbrado de los escaparates "tendrá que estar apagado desde las 22:00 horas. Esta disposición también se aplicará a los edificios públicos que estén desocupados en ese momento. Igualmente tendrán siete días para cumplir y lo tendrán que hacer hasta el 1 de octubre de 2023". ¿Significa esto que desde el próximo lunes (cuando se cumplen 7 días) a las 22:00 horas hay que apagar las luces hasta octubre de 2023? Un despropósito. Esto mismo denunciaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, este mismo jueves.

Libre Mercado se ha puesto en contacto con fuentes del Ministerio de Transición Ecológica para preguntar por los informes, estudios, análisis o recomendaciones que inspiran o justifican las medidas adoptadas y aprobadas por el Consejo de Ministros este lunes y si permiten el ahorro que han prometido.

— "¿Qué informes?", pregunta contrariado el departamento de prensa de Transición ecológica ante nuestra llamada.

— "Pues los informes que justifican esas medidas, ¿o son medidas que se han decidido de manera arbitraria?" repreguntamos desde Libre Mercado.

— "No, no. Tienen una justificación técnica, eso seguro. Y desde luego, no se compartirá ni se harán públicos, como sucede con otros reales decretos o proyectos de ley", dicen.

Pero ante la "sensación" de arbitrariedad de la medida, como demuestra su colisión con el Real Decreto de 1997 sobre seguridad en el trabajo, o el hecho de que, como denuncia la Comunidad de Madrid, no se establezcan los horarios límite para mantener apagados, por ejemplo, los escaparates, desde prensa de Transición Ecológica replican:

"No, no, eso será una sensación que tenga usted, pero cada vez que hay una norma nueva cabe la interpretación, los ajustes y la flexibilidad para adaptar la norma. Es un proceso habitual cuando se legisla sobre aspectos nuevos", nos explican. Y añaden: "La ministra lo ha dicho con bastante claridad, habrá flexibilidad en la aplicación y se ajustará en cada ámbito".

El viceconsejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, expresaba dudas este mismo viernes por la mañana en Es la Mañana de Federico de esRadio sobre estas medidas que, además, señalan que los establecimientos tienen que mantener las puertas cerradas y otorga un plazo hasta septiembre para que aquellos establecimientos que no puedan mantener las puertas cerradas pongan remedio. Pues bien, Zapatero expresaba su perplejidad por entrar en colisión con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la lucha contra el covid en las que se señala que puertas y ventanas de los establecimientos públicos deben facilitar la ventilación y permanecer abiertas para tratar de minimizar los contagios por covid, "y más ahora, de cara al otoño y al invierno", decía Zapatero.

Preguntada por este particular, desde el departamento de prensa de Transición Ecológica prefieren no pronunciarse: "No puedo decir nada. No hay comentarios al respecto", zanjan.

Finalmente e insistiendo sobre los cálculos según los cuales apagando los escaparates, cerrando las puertas y manteniendo temperaturas no inferiores a los 27 grados en verano y no superiores a los 19 en invierno vamos a ahorrar un 7% del consumo de energía, Transición Ecológica replica:

— "Eso es una interpretación que ha hecho usted muy libremente".

— "Pero si tanto la ministra como el presidente han anunciado que estas medidas conducirán a un ahorro del 7%", replicamos desde Libre Mercado algo perplejos.

— "No. Se ahorrará un 7% con el plan completo, el plan de contingencia que se prepara para septiembre", explican. "Esto que hemos aprobado ahora es un primer avance de medidas que se consideran fáciles y asumibles de manera rápida". "Ahora hemos aprobado unas pocas medidas para hacer pedagogía con la población en determinados sectores. Para ir concienciando".