Es un dicho popular muy extendido que mientras unos llevan la fama otros cardan la lana. Sucede cuando se considera a alguien merecedor de un determinado título o adjetivo mientras que los méritos los ha hecho otro. Esto mismo pasa en nuestro continente con la llamada transición ecológica o lucha contra el cambio climático. El empeño durante los últimos años de distintos países europeos en su apuesta por las energías renovables ha llevado a los titulares a países como España (por su gran desempeño en la instalación de molinillos y huertos solares) o Alemania, donde además decidieron cerrar todas las centrales nucleares en su competición por ser los más ecologistas de Europa.

Así, si uno acude a buscar rankings de países con mayor potencia instalada en energías renovables, precisamente encontramos a España y Alemania. Con datos de 2021, Alemania sería el tercer país del mundo después de China y EEUU por potencia eólica instalada (63,8 gigavatios). España sigue de cerca en quinto lugar tras China, EEUU, Alemania e India con 27,5 gigavatios.

Países con más potencia eólica instalada en 2021

Algo parecido sucede si nos fijamos en el ranking de países con mayor potencia fotovoltaica instalada en 2021. En esta ocasión los primeros puestos también son para China y EEUU., India estaría en tercera posición, y ahí encontramos a Alemania y España en sexta y séptima posición por detrás de Japón y Brasil.

En cuanto a la capacidad total acumulada en generación fotovoltaica, Alemania y España siguen apareciendo en la lista, en quinto lugar para los germanos, con 59,2 gigawatios y el noveno para los españoles con 18,5 GW.

Países con más potencia fotovoltaica instalada en 2021

¿Son realmente los países más verdes?

Emplear como referencia la potencia renovable instalada para determinar su compromiso ecologista, es tanto como determinar el grado de compromiso cristiano de alguien por el número de veces que va a misa. Son baremos que no sirven ya que no indican en qué modo se esfuerzan por alcanzar los objetivos. Si en el segundo caso podemos encontrar capos de la mafia de misa diaria, en el primero encontramos que precisamente Alemania o España no encabezan precisamente la lista de países que menos contaminan para producir electricidad. También es cierto que no figuran como los que más Co2 emiten aa la atmósfera, en donde encontramos normalmente países con menor desarrollo, que son más intensivos en en tecnologías basadas en combustibles fósiles, como Sudáfrica, Indonesia o Polonia.

Aunque han reducido mucho sus emisiones en los últimos años, España sigue emitiendo 129 gramos de Co2 por cada Kilovatio-hora de energía que produce. Alemania más que dobla esta cifra: 352 gramos de Co2 por Kilovatio-hora.

Pero si echamos un vistazo al resto de países en los top 10 con más potencia renovable instalada, vemos que EEUU emite 357 gramos de Co2 por Kilovatio-hora, India 626 o China 541 gramos por Kilovatio-hora de energía. Japón 416 gramos por cada Kilovatio-hora o Italia 407.

Los datos hablan por sí solos. Entonces ¿la potencia renovable instalada no está correlacionada con la reducción de emisiones? No.

La generación de energía eléctrica basada en el viento (eólica) depende de que haya viento para poder generar electricidad. La fotovoltaica, de que haga sol. Sin viento ni sol, por mucha potencia instalada que tenga un país, no se genera electricidad. Por este motivo es necesario contar con sistemas de generación de respaldo que proporcionen energía eléctrica segura, barata y constante. Ahí entran las centrales tradicionales como las térmicas de carbón, las centrales nucleares y los ciclos combinados (gas).

Así, mientras las tecnologías por las que apueste cada país para su generación de respaldo sean intensivas en la emisión de Co2, por mucho que sigan instalando placas y molinos, no van a reducir su huella de carbono.

¿Qué países sí que lo han conseguido?

Un vistazo al mapa de europa por intensidad de carbono en la electricidad correspondiente a 2021 (último del que se tienen datos) no deja lugar a dudas, los países que más apuestan por la energía nuclear y la hidráulica son los que más energías limpias tienen:

Francia: 58 gramos por kilovatio-hora

Suiza: 58 g/kv-h

Islandia: 29 g/kv-h

Suecia: 12 g/kv-h

Noruega: 25 g/kv-h

Finlandia: 69 g/kv-h

¿Por qué razón estos países contaminan tan poco para producir electricidad? El caso de Francia es por su intensidad en energía nuclear (abundante, limpia, barata y constante) y en el del resto de países, además del apoyo de nucleares, en muchos de ellos las hidráulicas son fundamentales gracias a los fuertes recursos hídricos que poseen.

En definitiva, los datos lo que reflejan si dejar lugar a dudas es que tecnologías como la solar o la eólica no permiten por sí mismas abastecer de energía a un país. Por lo tanto, el compromiso de los distintos países con la reducción de emisiones tiene más que ver con qué tipos de tecnologías emplean para la generación de respaldo. En este caso, la hidráulica y la nuclear son las dos tecnologías que mejor ratio presentan en cuanto a capacidad de generación y nulas emisiones.