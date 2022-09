Okupan la casa de una anciana de 97 años y le obligan a pagar hasta el agua de la piscina

Hortensia es una vecina de Colmenar Viejo, de 97 años, que lleva tres meses con su vivienda okupada y poder acceder a sus pertenencias. No ha podido recuperar ni las cenizas de su marido, como denuncia en Telemadrid.

Los okupas ya han sido identificados, pero no tienen ninguna intención de abandonar la vivienda. Su familiar, Javier, denuncia que "lleva tres meses sin saber qué ha pasado con sus enseres ni con su gato".

"Los okupas enseñaron a la Guardia Civil unos tickets de unas pizzas que habían pedido días antes con la dirección de la vivienda. Les sirvió para demostrar que no estaban cometiendo un delito flagrante", afirma Javier. "No puede ser que un ticket tenga mayor validez que unas escrituras para quedarse con una casa", según El Mundo.

Okupas de piscina

El juez ha dado la razón a Hortensia, pero recordemos que este tipo de casos se resuelven en una media de un año, sin contar que la afectada tendrá que pagar al equipo legal, los desperfectos que se hayan originado en la vivienda, la luz, el agua o el gas. Según Javier, a los okupas solo les han impuesto una multa de 500 euros, una cuantía que es más barata que un mes de alquiler.

Además, los okupas que están en la casa tuvieron la lujosa idea de llenar la piscina que tenía la vivienda, cuyo coste a tenido que pagar Hortensia, una factura de unos 2.000 euros, según denuncia en Antena 3.

La familia ha tratado de hablar con los okupas, pero estos no se quieren. Declaran que que no quieren destrozar la casa, solo vivir ahí.

Esta no es la primera vez que okupan chalets en España, hace unos días, en Libre Mercado publicábamos la surrealista historia de un okupa que afirmaba tener miedo por si dejaba la casa sola y se pudiese encontrar los vecinos en el salón.

El okupa de lujo afirmaba con rotundidad ser el propietario de la vivienda: "Sí, yo soy el propietario de esta vivienda. Llevo aquí 4 meses viviendo y como he dicho, a mí me vendieron las llaves por 2.000 euros". Lo que no entiende este delincuente es que por mucho que te vendan algo robado, no te otorga su propiedad.

La campaña de la izquierda: "la okupación no es un problema"

La izquierda ha iniciado una campaña para asegurar que no es necesario blindar legalmente la propiedad privada en España y que los juzgados cuentan con instrumentos de sobra para atajar la usurpación y allanamiento de inmuebles.

A raíz de la enorme afluencia de casos de okupación, la Policía ha vuelto a reclamar instrucciones a la Fiscalía sobre su capacidad de actuación contra los okupas deslojándolos y deteniéndolos. La Fiscalía ha contestado y el mensaje ha sido trasladado a los policías por medio del cauce oficial el pasado 24 de febrero, como atestigua el documento en poder de Libertad Digital.

El texto remitido a la Policía en el que se resume la instrucción de la Fiscalía admite el "grave problema social" y reconoce que "no existe una respuesta jurídica uniforme". El texto señala que "por un lado, está la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad privada, pero, por otro, el derecho de disfrutar una vivienda digna. Las situaciones reales son diferentes si el inmueble está ocupado por el titular o no".

Las fuentes policiales contactadas por Libertad Digital han añadido que ni siquiera esto se cumple en muchos casos. "En infinidad de ocasiones se nos niega judicialmente el desahucio pasadas las 24 ó 48 horas de estancia del okupa porque se da primacía a un supuesto derecho de morada del okupante ilegal", señalan esas fuentes.