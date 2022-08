La indignante entrevista al "estresado" okupa de un chalet: "Tienes miedo hasta de dejar la casa sola"

La okupación en España está siendo un problema cada vez mayor por la desprotección que sufren los propietarios ante una legislación extremadamente laxa que beneficia a estos enemigos de lo ajeno y no a los dueños. Es por esta razón por la que se viven situaciones tan surrealistas como la que se refleja en una entrevista realizada por Telecinco, donde una periodista entrevista a un okupa de un chalet en Villaviciosa de Odón (Madrid).

El okupa de lujo afirma con rotundidad ser el propietario de la vivienda: "Sí, yo soy el propietario de esta vivienda. Llevo aquí 4 meses viviendo y como he dicho, a mí me vendieron las llaves por 2.000 euros". Lo que no entiende este delincuente es que por mucho que te vendan algo robado, no te otorga su propiedad.

Cuando la periodista le pregunta a quién le ha comprado la llave, el okupa elude la pregunta: "A una persona", dice. Finalmente, David (el okupa) afirma que está "estresado" por la situación que está viviendo, ya que se siente desprotegido y hasta siente miedo de que le okupen a él también la casa que ha asaltado. "Esto es un sinvivir, no se puede estar todos los días de bronca con los vecinos. Tienes miedo de hasta dejar ya la casa sola, vaya a ser que un día entres y te encuentres un día un vecino ahí en el salón". Su desvergüenza no tiene limites.

El okupa: "Tengo miedo a dejar la casa sola, no vaya a ser que venga y me encuentre a un vecino en el salón". pic.twitter.com/WKO4IgDHjk — Los Meconios (@LosMeconios) August 23, 2022

El problema de la okupación en España

El año 2021 cerró con la friolera de 17.274 delitos y faltas relacionados con estos ataques a los legítimos dueños de todo tipo de viviendas. Esta cifra supera en 5.000 delitos las 12.214 okupaciones con las que terminó 2018, el mismo año en el que Pedro Sánchez aterrizaba en Moncloa. Dicho de otra forma, la okupación se ha disparado un 41% en los tres años del Gobierno de PSOE y Podemos.

Cataluña es la región que más está sufriendo la lacra de la okupación ilegal. Y es que, según los propios datos de Interior, la comunidad autónoma es la que aglutina el 42% de los casos denunciados. Gran parte de la explicación a este problema se encuentra en las propias leyes catalanas, que se han mostrado poco sancionadoras con esta práctica ilegal.

Soluciones para acabar con la okupación

La sociedad civil, desamparada por unos Gobiernos que deberían proteger sus derechos, está reaccionando a través de plataformas de afectados por esta canallada liberticida. Una de las iniciativas más significativas proviene del think tank Acción Liberal, que ha elaborado un estudio en el que propone diversas medidas centradas en dos aspectos fundamentales: permitir el desalojo inmediato de los malhechores y establecer la primacía legal de los propietarios como únicos titulares de un derecho constitucional que les ha sido violado.

Entre las opciones, se encuentra reformar el juicio verbal para que el propietario pueda recobrar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido okupado ilegalmente

Incrementar la respuesta penal en el caso de usurpación de inmuebles destinados a viviendas que no constituyan la vivienda habitual del sujeto, o elaborar un registro de viviendas okupadas a nivel municipal, o habilitar a los ayuntamientos al desalojo inmediato de okupas en un máximo de 48 horas, entre otras medidas.