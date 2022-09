Mazazo al campo: la UE declara la guerra a los plaguicidas químicos y exige que la mitad desaparezca antes de 8 años

El campo se enfrenta a una de sus peores crisis: sin márgenes de beneficios, en plena sequía y con todas las nuevas exigencias de la agenda ecologista ultra. Y la UE parece querer apretar aún más las tuercas del sector en favor de su ansiada Agenda 2030. Europa, de hecho, ha declarado la guerra a los plaguicidas químicos y exige que la mitad desaparezca antes de 8 años.

El plan agrícola Europeo está ya disponible. Y uno de sus puntos, expuesto bajo el título "De la granja a la mesa: nuevas normas para una autorización más rápida de los plaguicidas ecológicos", incluye claves muy representativas del futuro que le espera al campo a partir de ahora.

"Para apoyar la transición de la UE hacia sistemas alimentarios sostenibles y la reducción del uso de plaguicidas químicos en el marco de la estrategia "De la granja a la mesa", la Comisión Europea ha adoptado nuevas normas para aumentar la disponibilidad y el acceso a los productos fitosanitarios ecológicos para su uso en los campos de los Estados miembros", señala ese apartado.

Según la UE, "las nuevas normas facilitarán la autorización de microorganismos para su uso como sustancias activas en productos fitosanitarios y darán a los agricultores de la UE opciones adicionales para sustituir los productos fitosanitarios químicos por alternativas más sostenibles". Se le olvida decir que más caras.

Lo cierto es que la Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ha subrayado ya que "la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles implica encontrar alternativas a los pesticidas químicos que respeten nuestro planeta y nuestra salud".

La Comisión se ha empeñado en impulsar esta reforma aumentando el número de alternativas ecológicas y preparando una prohibición de los plaguicidas químicos.

Bruselas, de hecho, ya ha aprobado 20 alternativas de "bajo riesgo" en el último mandato comunitario. "Con estas nuevas normas, nos aseguraremos de que las alternativas orgánicas puedan llegar a nuestros agricultores aún más rápido. Cuantos más recursos invirtamos colectivamente en la evaluación de productos fitosanitarios, más alternativas seguras tendremos para cumplir nuestro compromiso de reducir el uso de plaguicidas químicos en un 50% para 2030", ha sentenciado la comisaria europea.

Y es que ese es el nivel de prohibición: en ocho años, la mitad del uso de plaguicidas químicas quedará erradicado.

El ministro Planas, persona non grata

Lo cierto es que el campo no puede más y no ha hecho más que empezar a asumir las nuevas exigencias medioambientales. Y todo ello, en medio de un profundo abandono que ha llevado en España al Gobierno a declarar que sobran regadíos.

El secretario de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez lanzó esa afirmación en una entrevista a una agencia de noticias asegurando que "atravesamos una situación de escasez de agua como hace 15 años que no vivíamos en este país". Y, para Hugo Morán, una de las medidas que deben adoptarse pasa, no por tener más pantanos o un sistema de trasvases como el Plan Hidrológico Nacional. No: para el representante del Gobierno, el remedio pasa por "acomodar" el regadío a la disponibilidad hídrica en este escenario de cambio climático.

Las declaraciones han levantado ampollas en el sector agrario. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha respondido ya al Gobierno con un nítido mensaje: "No sobran regadíos sino políticos que no solucionan los problemas y tan sólo se limitan a tratar de destruir a las personas que sufren esos problemas".

La última respuesta de Asaja, de hecho, ha sido declarar persona non grata al ministro de Agricultura, Luis Planas.