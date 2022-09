Yolanda Díaz arma su 'cartilla de racionamiento': pescado, carne, fruta, para celiacos...

Yolanda Díaz ya tiene su lista de productos a los que quiere intervenir el precio. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha asegurado este jueves que la cesta de la compra de productos básicos con precios "congelados" que exige a la gran distribución debe variar cada semana, incluir proteínas y frescos (pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas), productos para celiacos y estar disponible para las familias al menos hasta después de Navidades.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas (a petición de la propia empresa), la ministra comunista ha explicado que esta cesta básica intervenida debe "rotar" semanalmente para que la dieta sea "variada y sana" y que debe articularse también una cesta específica para celiacos.

A pesar de Carrefour se ha plegado ante la ocurrencia de la vicepresidenta y hasta ha lanzado su propia cesta barata para congraciarse con la comunista, Díaz no ha entrado a valorar el contenido de su promoción (30 productos básicos a 30 euros) y se ha limitado a señalar las características que debería tener una cesta de la compra con productos básicos "a precios limitados o congelados".

La vicepresidenta ha insistido en que esta demanda va dirigida a las grandes distribuidoras para que lancen esta cesta "a costa de sus márgenes empresariales" y no de los productores. También ha indicado que no es una propuesta que vaya enfocada hacia el pequeño comercio, debido a que "no tiene capacidad" para asumir el coste. Como ya ha explicado Libre Mercado, el sector de la distribución se caracteriza, precisamente, por tener unos márgenes pequeños, gran rotación y una alta competencia.

Preguntada por la división de opiniones en el seno del Gobierno respecto a este tema y a si esta materia es competencia de otra cartera ministerial, Díaz ha sido muy clara: "Los bolsillos de los ciudadanos competen a todo el Gobierno".

A la reunión ha asistido también el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha destacado la importancia de que la cesta de productos básicos a precios asequibles sea variada y sana para los consumidores.