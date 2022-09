Avizor, amar el papel y dar vida a una editorial en tiempos de crisis

Durante los inicios de la trágica pandemia del coronavirus, un grupo de 15 amigos empezó a darle vueltas a la idea de crear su propio proyecto: una editorial. No fue hasta mediados de 2021 cuando se lanzaron. España estaba inmersa en la peor crisis económica del periodo de paz y los ciudadanos se habían habituado más que nunca a las nuevas tecnologías (el principal competidor del libro). Pero no tuvieron miedo de lanzarse.

"La pandemia, la falta de libertad, el ver a algunas personas cercanas morir antes de lo que cabía imaginar, nos llevó a la reflexión de que no había que dejar de hacer cosas para un futuro que nunca llega. Había que actuar ya y emprender proyectos por los que teníamos ilusión, ideas que en algún momento hay que convertir en realidad" cuenta a este medio uno de sus fundadores, José Manuel Cajigas. Nacía Avizor.

A los fundadores de esta editorial les une el gusto por la lectura, por las salidas al campo o a tomar unas cervezas. Todos s​​​​​​​on de Madrid y estudiaron en diferentes colegios: Colegio Estudio y el Instituto de Arganda, Colegio Caldeiro y el Instituto Veritas de las teresianas o el Santa Cristina... A unos, sus empleos o profesiones les dejan más tiempo que a otros para dedicarse a la editorial que todos han tomado como un hobby. Entre ellos hay pintores, profesores de instituto, médicos, abogados, economistas, contables, empleados de banca, escritores, comerciales, especialistas en sistemas, periodistas o profesores de literatura.

A día de hoy, la lista de libros que se editan en España es infinita, por eso, el objetivo de los fundadores de Avizor es "editar pocos libros pero especiales" explica Cajigas. ¿Cuáles son esos libros especiales? "Tienen que encantar a nuestros lectores avizores, a nuestros amigos libreros (Lola en La Cafebrería, Manuel en El Aleph, Laura en Amapolas en Octubre, María en Crazy Mary o Maribel en Ahucema en el Viso del Alcor) y a cualquiera que se enamore de una de nuestras portadas, que siempre destacan en los escaparates. Por eso, vamos a ser los primeros en el próximo otoño en presentar a los lectores españoles un autor griego consagrado que vive en Estados Unidos o una novelista ucraniana a principios del año que viene" añade.

El olfato de Avizor para dar con ese libro "especial" abarca todas las ramas: novela, ficción, narrativa actual en cualquier lengua... En caso de que no sea español el escritor, "buscaremos a los mejores traductores. La traducción literaria se ha descuidado en ocasiones y se han estropeado algunos buenos relatos, pero en español contamos con traductores excelentes" cuenta Cajigas.

Tampoco quieren olvidar la narrativa de otras épocas, recuperando clásicos que "merecen volver a leerse", aunque por diversas circunstancias no estén muy presentes para los lectores actuales. "Vamos a dar nueva vida a maravillosas historias… y tenemos para ello una lista enorme" asegura uno de los fundadores.

En la editorial no cierran las puertas tampoco a los audiolibros y libros digitales, pero en realidad "nos gusta el papel, el olor del papel". Bien es cierto que, en este año y medio de vida, estos aventureros ya han sufrido en sus propias carnes las subidas enormes de la materia prima, pero no piensan renunciar a un papel de calidad. "Haremos florituras para ofrecer al mejor precio buenos libros, con buen papel y con buenas encuadernaciones. Si amamos los libros sería absurdo emprender esta aventura para acabar editando hojas que amarillean y que se desprenden del lomo. Las buenas historias nos exigen buena calidad en el soporte, algo que merezca conservarse en nuestras estanterías a la vez que en nuestras cabezas" asegura el fundador.

Los libros de Avizor

Sus dos primeros libros han tenido un gran éxito y ya van por la segunda edición.

"De deudas y muertos": una novela negra de Miguel Fortea, un escritor actual.

"La alegría del capitán Ribot": una maravillosa historia de amor de Armando Palacio Valdés llena de intrigas y descripciones deliciosas de la Valencia de finales del XIX.

Ambos los han vendido en presentaciones multitudinarias (hasta fuera de nuestras fronteras, en México), los libreros pueden encargarlos a la distribuidora y también los comercializan en la web avizorediciones.com.

Además, han querido compartir su pasión por la lectura creando un Club de Lectores. Ya son casi 300. "Ellos nos acompañan en las presentaciones, en los viajes a librerías dispersas por España, donde nuestros libros, siendo maravillosos, se convierten en excusas para compartir buenos ratos, una charla con personas interesadas en la literatura o un buen vino", cuenta Cajigas.

"No entendemos el ansia por la subvención pública"

El designio de Avizor está muy lejos de ser exclusivamente monetario. "Todos tenemos más de 50 años, no somos ingenuos. Sabemos que no vamos a sustituir a Planeta. Aspiramos a editar libros que nos gusten y seguir haciéndolo al cabo de los años, por supuesto, también con el legítimo y necesario interés por obtener beneficios. Nuestros gastos de estructura son mínimos y así hemos podido competir con las grandes editoriales y comprar derechos de autores extranjeros muy reconocidos" cuenta.

Cajigas considera que las iniciativas empresariales relacionadas con la cultura, "no han de ser distintas a otras" y, por ello, "no entendemos el ansia por la subvención pública" porque "sin ilusión y sin beneficios no puede haber empresa". El fundador de Avizor defiende que "el dinero público debe ser manejado con extrema pulcritud y exigencia, y sólo ha de servir para atender cuestiones esenciales que no sería posible cubrir sin él. La cultura es esencial pero no lo es el negociete de unos cuantos amigos o estómagos agradecidos que luego lo devuelven de otra manera, lo que me lleva al segundo motivo". Otro de los motivos fundamentales por los que estos enamorados de la lectura reniegan de las prebendas de cualquier Administración es que "es de orden moral y también lúdico". Quieren "editar lo que nos dé la real gana, no deber favores a este o a aquél. Editaremos lo que nos parezca bien según nuestro libre criterio y opinión". Están dispuestos a ello.