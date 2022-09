La decisión de Juanma Moreno de eliminar el Impuesto de Patrimonio en Andalucía ha desatado la ira del Gobierno de Pedro Sánchez y de las comunidades autónomas que más acostumbran a asfixiar a sus contribuyentes con impuestos desorbitados.

Siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid, Juanma Moreno ha fulminado un impuesto que no existe en la región de Isabel Díaz Ayuso desde el año 2008 (Zapatero lo eliminó en 2008 en toda España para después recuperarlo en 2011, pero Madrid siempre mantuvo la bonificación). Así, hasta ahora, Madrid era la única autonomía del país donde ningún contribuyente pagaba un euro por Patrimonio. Con Andalucía ya serán dos.

A pesar de la polémica mediática, lo cierto es que la supresión de Patrimonio va a tener un impacto marginal en las cuentas andaluzas, ya que es un tributo que apenas representa al 0,6% de la recaudación total de la región. En concreto, en el año 2020, este impuesto apenas logró recaudar 93,3 millones de euros gracias a 16.785 contribuyentes.

Cataluña tiene 80.150 declarantes de Patrimonio

Sin embargo, el Gobierno de Andalucía cree que la supresión de Patrimonio le proporcionará muchos más beneficios a las arcas autonómicas que cuando el impuesto estaba en vigor. La razón es que el Ejecutivo de Juanma Moreno confía en que esta medida atraerá "más capacidad inversora, incentivando que más personas físicas establezcan su residencia en la comunidad andaluza". Y Moreno ya mira a un territorio: Cataluña.

Y es que, tras el anuncio de la eliminación de Patrimonio en Andalucía, Juanma Moreno ha querido cortejar a los contribuyentes de Cataluña (concretamente, a los empresarios ese territorio) con una oferta que no ha gustado nada al Gobierno de la Generalidad. "Le digo a los empresarios catalanes: aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones. Aquí no. Allí hay impuesto de Patrimonio. Aquí no. Y aquí no nos vamos a independizar nunca, somos orgullosa parte de España" planteó el barón popular.

El enfado en el Gobierno catalán ha sido mayúsculo y la reacción de la Generalidad no se ha hecho esperar. La portavoz, Patricia Plaja, ha pedido al presidente andaluz que "dejen a los catalanes en paz". Plaja ha defendido el infierno fiscal de su región y ha calificado de "subasta populista" a las políticas de impuestos bajos de las regiones del PP. "Cataluña decidirá sus impuestos siempre teniendo en cuenta las necesidades de los catalanes, no entrando en una subasta populista que no aporta nada" ha dicho.

Como se observa en la tabla anterior con datos de la Agencia Tributaria, Cataluña es una de las regiones con el Impuesto de Patrimonio más elevado de España y la que más recauda del país. En 2020, las arcas catalanas ingresaron 546 millones de euros gracias al patrimonio de 80.150 contribuyentes. ¿Se mudará alguno a Andalucía como quiere Moreno?

Hace casi un año, el que fuera consejero de Hacienda de Andalucía y actual gurú económico de Feijóo, Juan Bravo, anticipó en una entrevista con Libre Mercado que su región estaba estudiando llevar a cabo otra nueva bajada de Patrimonio como incentivo para atraer residentes a Andalucía.

Bajos impuestos, menos trabas a la inversión, sol, playa, gastronomía... En el Gobierno autonómico de Juanma Moreno son conscientes del potencial que tiene su región -hasta ahora, desaprovechado por las políticas socialistas-. Es por eso que no quieren dejar pasar ninguna oportunidad de convertirse en un destino dorado para empleados y empresas de todos los rincones.