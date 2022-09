Alemania da por hecho que los gasoductos fueron atacados y Polonia señala a Rusia

Cada vez parece más claro que las fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, construidos para llevar gas ruso hasta Alemania a través del Báltico, se han debido a un ataque. Una de ellas fue localizada en el Nord Stream 1, que lleva sin suministrar gas desde primeros de mes, en aguas danesas. Las otras dos, en el Nord Stream 2: una en aguas de Dinamarca y otra en Suecia, cerca de la isla de Bornholm. Aunque este gasoducto nunca llegó a estrenarse por la guerra de Ucrania, sí está lleno de gas. Alemania decidió no conceder los últimos permisos justo antes de la invasión.

Las autoridades danesas fueron las que dieron la voz de alarma después de que este lunes la gestora de los gasoductos, Nord Stream AG, avisara de una brusca caída de la presión. Desde Dinamarca, se decidió restringir la circulación marítima en torno a las fugas y vigilar las infraestructuras relacionadas con la energía: "La rotura de las tuberías ocurre rara vez". Idéntico mensaje lanzaron desde Nord Stream, donde hablaron de unos daños simultáneos "sin precedentes".

Aunque no hay declaraciones públicas hablando de ataques desde el Gobierno alemán, la prensa recoge las sospechas de sabotaje en el seno del Ejecutivo. Según Der Spiegel, que destaca que los daños son mucho mayores de lo estimado en un principio, se ha reforzado la vigilancia en todas las infraestructuras relacionadas con el gas. Fuentes próximas al Ejecutivo insisten en medios como Tagespiegel o Tagesschau que no conciben un escenario que no sea el de un ataque: es imposible, destacan, que se trate de una coincidencia.

Der Spiegel recoge cómo en suelo danés se habrían detectado temblores la pasada madrugada bajo el mar Báltico que, según los expertos, no se corresponderían con movimientos sísmicos sino con explosiones. La marina danesa, que ha publicado vídeos de las burbujas de gas saliendo a la superficie, también sugiere que se trata de un ataque y destaca que por su complejidad y dimensiones tiene que tener detrás algún Estado.

El Gobierno alemán ha evitado hablar de Rusia pero sí lo ha hecho el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, que precisamente este martes inauguraba junto a la primera ministra danesa el gasoducto Báltico, concebido para cortar la dependencia del Kremlin. "Claramente es un acto de sabotaje, un acto que probablemente marca la siguiente etapa en la escalada de la situación en Ucrania", recoge la agencia de noticias polaca PAP.

Muy crítico con Alemania desde el comienzo de la invasión, Morawiecki ha señalado que por el Nord Stream, el gasoducto que aseguró durante años gas ruso barato a Alemania, "fluye sangre ucraniana". Estos proyectos "eran intentos clave para dominar Europa central y suponían grandes riesgos", ha dicho.

En Rusia, el portavoz Dimitri Peskov ha asegurado que la noticia ha provocado "alarma" en el país y no ha descartado que se trate de un sabotaje, sin mencionar a Ucrania. Desde Bruselas, apelan a la investigación en curso y no han hecho especulaciones sobre lo ocurrido, informa Efe.