No hay dinero, para rebajas de impuestos. Pero sí para ayudar a fundaciones como la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Una organización a la que el Presupuesto de Pedro Sánchez e Irene Montero acaba de asignar 300.000 euros en plena crisis para que ayuden —sólo a mujeres, claro está—, a "liquidar o mantener la sociedad legal de gananciales" para que las mujeres, no los hombres, por supuesto, no tengan que "renunciar a nada de lo que les corresponde".

La partida aparece recogida en medio de un baile de subvenciones del Ministerio de Igualdad. Y es que el presupuesto del Ministerio de Igualdad para 2023 vive a espaldas de la crisis: crece un 9%, alcanzando la cifra histórica de 573 millones. "En términos consolidados se incrementa en 47 millones de euros, un 9% más que los aprobados en 2022", tal y como señala el propio Gobierno. Y es que, por lo visto, la igualdad socialista-comunista significa ayudar sólo a las mujeres. Todo ello contando, claro está de nuevo, con que este dinero acabe en una ayuda real.

Mujeres Separadas y Divorciadas

La web de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. De hecho, es todo un ejemplo de esta filosofía de igualdad: "Cualquiera que sea tu situación personal o tu modelo de pareja, si estás pensando separarte o divorciarte, o simplemente te sientes insegura, indecisa o padeces ansiedad que atribuyes a la convivencia con tu pareja. Si te has separado o los trámites judiciales iniciales están desembocando en un desastre mayor. No lo dudes, acude a la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, para informarte y recibir el enfoque adecuado que requieren tus demandas".

Porque, "si realmente luchas porque no se produzca más daño a tus hijos, no lo dudes, acude a la Federación para informarte y recibir el enfoque legal adecuado que requieren tus demandas". Y si "necesitas recuperarte de la ansiedad o de cualquier trastorno psicológico, no lo dudes, acude a la Federación". Y si "tienes problemas para liquidar o mantener la sociedad legal de gananciales y no quieres renunciar a nada que te corresponde, no lo dudes, acude a la Federación", añade la asociación.

Y el Ministerio de Irene Montero ha destinado 300.000 euros a la Federación en cuestión. Porque, como aclara la web de la organización "la Federación te asesora en el proceso de separación y te ayuda a defender tus derechos, sin tolerar el abuso y separando las razones de las emociones". Pero sólo de las mujeres, claro está.