El timo de la luz: el plan Sánchez regala a los franceses 700 millones, casi lo mismo que la rebaja del IVA

El supuesto sistema de ayudas de Sánchez al pago de la luz de los españoles se ha convertido en todo un fracaso: el enloquecido mecanismo de fijación de un precio máximo del gas que se emplea para generar electricidad, no sólo ha disparado el consumo de gas en España, precisamente por estar subvencionado, sino que, además, ha multiplicado la fuga de ayudas a los consumidores franceses. Y es que el sistema ha hecho que la rebaja de ese gas la paguen los consumidores españoles por medio de una compensación a las gasistas que se suma al recibo de la luz. Pero, para colmo, la compensación no la pagan los consumidores franceses que compran electricidad en España. Todo un incentivo perverso que ha elevado la lluvia de millones subvencionados camino de Francia hasta los 700 millones. Y suma y sigue.

Pedro Sánchez aseguraba que su gran invento -la fijación de un precio intervenido del gas usado para generar electricidad en España- rebajaría el recibo de la luz y sería imitado por toda Europa. Y ni lo uno, ni lo otro.

A fecha actual, España ha regalado ya más de 700 millones a los consumidores franceses -ellos con una inflación del 5,6% y los españoles con una del 8,9%-. Y lo ha hecho por medio del incentivo generado por Sánchez a la venta de electricidad al país vecino. ¿Y por qué? Pues precisamente por esas subvenciones que Sánchez anunció para los españoles y que han acabado en buena parte en territorio galo.

El gol por toda la escuadra tiene una explicación sencilla. Tan sencilla que se le advirtió desde el inicio al Gobierno, pero no ha querido cambiar la norma.

El sistema de precio intervenido del gas que se inventó el presidente español tenía una gran parte de timo: no advirtió de que la diferencia entre el precio de mercado y el intervenido sería compensada a las compañías gasistas por los propios consumidores españoles y no por el presupuesto público. Es decir, que los recibos de la luz actuales incorporan una compensación a las gasistas, de modo que lo que se rebaja con una mano, se sube con la otra. Pero ese mecanismo sólo afecta a los recibos de la luz españoles, porque en la electricidad exportada esa faceta correspondería en todo caso a los Gobiernos extranjeros correspondientes y, evidentemente, Francia no lo ha adoptado.

El resultado ha sido una transferencia, hasta el momento, de más de 700 millones en subvenciones para los consumidores franceses de luz, casi lo mismo que la rebaja del IVA para españoles, que, según el último informe de la Agencia Tributaria, se eleva hasta los 1.039 millones a cierre de agosto. Y eso que esa cifra de IVA no descuenta la subida por el pago de la compensación al gas, que evaporaría la rebaja.

Y es que, lo cierto, es que el sistema de compensación ha sido diseñado de tal manera por el Gobierno que sólo funciona y rebaja el precio del recibo en muy pocas ocasiones. En concreto cuando la energía eólica y la solar puedan generar mucha electricidad. Y eso exige días de viento continuo no excesivo, días no demasiado cálidos -por el efecto perverso de la calima en los paneles solares- pero muy luminosos, y consumos no excesivos para que no se dispare la compensación por el gas natural.

Por si fuera poco, la cuantía de la compensación se dispara con la subida del coste real del gas. Y el enfrentamiento con Argelia hace que el precio del gas se eleve, con lo que es difícil pensar en un gas en criterio de mercado barato y, por lo tanto, las compensaciones a sumar a los recibos de la luz se disparan.

Los expertos, de hecho, mantienen que sólo es eficaz este sistema el 15% del tiempo. El 85% restante, casualmente durante los momentos de máximo consumo, no tiene una capacidad real de evitar las subidas del recibo de la luz.