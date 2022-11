Sánchez gasta 300 millones de los fondos europeos en polideportivos y edificios públicos

El intolerable despilfarro de los fondos europeos sigue su curso. La presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo ya ha reconocido que en la cámara comunitaria no tienen "ni idea de cómo gasta el dinero España", denunciando la falta de transparencia sobre los 31.000 millones de euros que ya se han entregado al gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el Ejecutivo de coalición sigue compartiendo información a cuentagotas y, cuando lo hace, las dudas sobre los proyectos elegidos no paran de crecer.

No hay que olvidar que el programa Next Generation EU financia hasta 70.000 millones de euros de nuevas inversiones, pero liga dichos recursos a la ejecución de programas que eleven el potencial de crecimiento de la economía. En España, el gobierno considera que la "digitalización" y la "descarbonización" son las dos palancas que más van a ayudar a conseguir tales objetivos. Sin embargo, el Plan de Estabilidad remitido por el Ministerio de Economía a la Comisión Europea ya reconoce que el crecimiento de la actividad en los próximos años será testimonial, cercano al 1%, lo que vendría a decirnos que el propósito central del "rescate" europeo no se va a cumplir y la producción seguirá a la baja tras una inyección histórica de recursos que no van a servir para cumplir la meta de elevar la tendencia de crecimiento del PIB.

Así las cosas, es inevitable que cada vez haya más escrutinio sobre los escasos proyectos sobre los que se informa de forma clara y evidente. En este sentido, el último anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha levantado ampollas, puesto que ha comunicado una inversión de 300 millones de euros destinada a la rehabilitación de edificios públicos pertenecientes a 381 corporaciones locales.

Esta partida, pagada con cargo a los fondos europeos, incluye 321 proyectos que se realizarán en municipios de menos de 50.000 habitantes con un presupuesto medio de 579.531 euros. Parte importante de los desembolsos se ejecutará, de hecho, en municipios de muy reducido tamaño, puesto que 172 de los proyectos van destinados a localidades donde viven menos de 5.000 personas.

Desde el gobierno justifican que la renovación de edificios contribuye a "mejorar la eficiencia energética" o promover la "sostenibilidad ambiental", de modo que estos gastos han sido clasificados como "verdes". En el 60% de los casos, las dotaciones que se van a renovar son auditorios de uso cultural o infraestructuras de deporte. Por ejemplo, hay 30 proyectos destinados a uso deportivo que recibirán una ayuda media de 1,4 millones de euros.