El muy ecologista Sánchez a la cola en reciclaje de baterías eléctricas: no reutiliza ni la mitad de las usadas

Pedro Sánchez no deja de hablar de la lucha contra el cambio climático y de la necesidad de abandonar los combustibles fósiles y la energía nuclear para imponer el uso masivo de fuentes renovables y de baterías eléctricas. Es más, el presidente no deja de poner su Gobierno como ejemplo de empeño en la supuesta salvación del planeta por estas vías. Pero la UE acaba de recopilar los datos de reciclaje de baterías por países. Y España sale muy mal parada: no reutiliza ni la mitad de las baterías usadas y se sitúa en la posición número 18 de la UE en cumplimiento de estas exigencias. Traducido: Sánchez dirige España hacia un modelo eléctrico y basado, en buena parte, en unas baterías que no se están reciclando y generan un importante riesgo para el medio ambiente.

La documentación figura en una comunicación europea sobre las "Nuevas normas de la UE para baterías más sostenibles y éticas". Allí, Bruselas ha hecho balance del tratamiento de las mencionadas baterías y España figura en el grupo de los peores en materia de reciclaje.

El informe explica que "a medida que las baterías se convierten en un mercado estratégico, el Parlamento Europeo está trabajando en nuevas normas para abordar las cuestiones ambientales, éticas y sociales relacionadas".

Por todo ello, Bruselas "prevé que al menos 30 millones de vehículos eléctricos de emisiones cero estén en las carreteras de la UE para 2030" y "si bien se espera que los coches eléctricos reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen un inconveniente perjudicial para el medio ambiente: sus baterías", recuerda la UE.

El Parlamento Europeo está trabajando en una actualización de la directiva de baterías de la UE para garantizar que las baterías puedan "reutilizarse, remanufacturarse o reciclarse al final de su vida útil". Y, por todo ello, la UE quiere regular todo el ciclo de vida del producto, "desde el diseño hasta el consumo y hasta el reciclaje en nuevos productos".

Y en esa línea han hecho una evaluación del nivel de reciclaje por países. La UE señala que "en 2019, el 51 % de las baterías portátiles vendidas en la UE se recogieron para su reciclaje. Hay procesos específicos de reciclaje de baterías para cada tipo de batería debido a los diferentes metales y compuestos utilizados para fabricarlas". El nuevo documento europeo pide objetivos de recogida "más estrictos para las baterías portátiles (70 % para 2025, en comparación con la propuesta original de la Comisión Europea del 65 %; y 80 % para 2030 en lugar del 70 %); y para las baterías ligeras de medios de transporte (75% para 2025 y 85 % para 2030). Además, exige recoger todos los residuos de las baterías de vehículos automotrices, industriales y eléctricos", destaca la UE.

La media europea en este reciclaje es justo del 50%. Por encima de esos niveles se encuentran países como Croacia, Polonia, Luxemburgo, Bélgica, Eslovaquia, Dinamarca, Hungría, Rumanía, Suecia o Alemania. Otros países como Francia o Irlanda no llegan a la media pero están mejor que España. Y luego se encuentran Malta -la última-, Estonia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Chipre, Italia, Austria, Lituania y España en las últimas posiciones. España, en concreto, en la posición 18 de los 27 Estados miembros.

La UE recuerda que "la fabricación de baterías depende en gran medida de las importaciones críticas de materias primas, en particular cobalto, litio, níquel y manganeso, que tienen un impacto significativo en el medio ambiente y la sociedad". Y que, "con el fin de abordar los abusos de los derechos humanos y garantizar que las baterías sean de mayor origen ético, los eurodiputados respaldan la introducción de una obligación de diligencia debida para los fabricantes de baterías. Tendrán que cumplir con los requisitos que abordan los riesgos relacionados con el abastecimiento, el procesamiento y el comercio de materias primas, productos químicos y materias primas secundarias". Y ahí se encuentra el reciclaje de las baterías.