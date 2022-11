Asaja se manifiesta este miércoles para exigir el fin del acoso al campo en el nuevo reparto de la PAC

Asaja ha decidido poner pie en pared ante el nuevo mecanismo de reparto de la PAC en España. Y Asaja Córdoba, la agrupación que ha declarado persona non grata al ministro de Agricultura Planas, hará igualmente acto de presencia ante las oficinas de la Comisión Europea en Madrid. Para Asaja "debe prorrogarse la PAC que había hasta ahora, al menos un año, por la inseguridad jurídica de la nueva PAC que ha planteado el ministro Planas".

La organización agraria participará el próximo miércoles, 23 de noviembre, a partir de las nueve de la mañana en una concentración organizada a nivel nacional ante la Oficina de la Comisión Europea, en Madrid, para protestar contra la reforma de la PAC.

La concentración se dirige contra la Comisión Europea por no haber frenado el plan español presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que, "de forma inaudita, Bruselas no ha contado con los agricultores y ganaderos en las jornadas "Nueva Política Agrícola Común europea: retos y oportunidades para impulsar la agricultura sostenible en España" que se celebran ese mismo miércoles y en las en la que está previsto que participe el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, para hablar de agricultura de la nueva PAC".

La organización agraria Asaja Córdoba afirma que "ya está bien de seguir ignorando al sector agrario y de seguir imponiendo propuestas sin diálogo a quienes son los más afectados". Y es que esta PAC "es perjudicial para los intereses de los agricultores y ganaderos porque está hecha de espaldas al campo".

Asaja considera "inadmisible" que se trate así al campo español, andaluz y cordobés, lo cual es, cuanto menos, "una falta de respeto a todos los agricultores y ganaderos". Y encima, con una nueva PAC que traerá "menos dinero, más obligaciones, más burocracia y reducirá las producciones, lo que será muy perjudicial para la economía de todos nuestros pueblos".

Para Asaja Córdoba, es lamentable que se imponga "una pésima PAC para los agricultores y ganaderos de Córdoba y Andalucía que hará perder millones de euros a los mismos y será un varapalo para la economía". Las pérdidas en Andalucía, sólo por las ayudas de la PAC, serán de "500 millones de euros en los años de aplicación de la nueva PAC; y de más de 100 millones de euros en la provincia de Córdoba", aclaran los agricultores.

La organización agraria señala que esta nueva PAC "viene marcada por la falta de consenso y el rechazo que ha suscitado en el campo su tramitación por romper los equilibrios territoriales, por dañar el modelo social y profesional de agricultura, por elaborarse sin diálogo real, sin estudios de impacto y contraviniendo todos los criterios técnicos y agronómicos".

Por último, Asaja Córdoba insiste en la necesidad de prorrogar la PAC que ha estado operativa hasta ahora, "al menos un año, por la inseguridad jurídica de la nueva PAC que ha planteado el ministro Planas por dos motivos". El primero, que "no puede/debe aplicarse algo que no está publicado, pues ya se está sembrando y no hay normativa, por increíble que parezca". El segundo, "por las presuntas irregularidades en la tramitación de la PAC en España que ha denunciado Asaja y que pueden conducir a la nulidad de toda la normativa de la PAC que se publique". Y es que no se ha contado con el campo en su elaboración.