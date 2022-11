Uber lanza una suscripción al estilo Netflix

Uber ha decidido pasarse al modelo de suscripción para fidelizar clientes y competir así con sus crecientes rivales como Cabify o Bolt en los servicios de movilidad, pero también para luchar contra Glovo o Just Eat en el envío de comida a domicilio. Es decir, se trata de una decisión empresarial que afecta a las dos principales vías de negocio de la compañía americana. De esta manera, el nuevo servicio, llamado Uber One, buscará una manera de crear una base de clientes fieles dándoles beneficios para que no usen otras plataformas.

Uber One tiene un precio mensual de 4,99 euros o 49,99 en su tarifa anual. A cambio de este pago, los clientes tendrán los gastos de envío gratis en Uber Eats, pero además contarán con un descuento del 5% para los pedidos en supermercados que superen los 20 euros. En el lado de la movilidad, la plataforma también ofrecerá descuentos de entre el 5 y el 10%. Es decir que, para quienes usen habitualmente estos servicios, se les buscará una forma de fidelización.

Cabe señalar, que es un servicio dirigido para los clientes habituales, ya que la suscripción carece de sentido para quienes utilicen de forma esporádica cualquiera de los servicios de la compañía.

Una importación

Lo cierto es que Uber One no es ninguna novedad para la empresa, aunque sí lo es para la filial española. Y es que, desde el pasado mes de mayo esta posibilidad de suscripción ya está disponible en los Estados Unidos, Reino Unido, Francia y México. Hasta ahora, la empresa reconoce contar con 10 millones de suscriptores en apenas seis meses de vida. Por eso, ahora quieren traer este nuevo modelo a España.

Al mismo tiempo, en el caso de España, Glovo ya ofrece un servicio similar. En este caso, la compañía tiene una suscripción premium por 5,99 euros mensuales, a cambio de tener envíos gratuitos. En el caso de Uber One, además de ser ligeramente más barata, también ofrece descuentos en sus otros servicios.

Uber, que sigue sin ser una compañía rentable, continúa haciendo modificaciones en su línea de negocio para empezar a ganar dinero. Por eso, acaban de presentar también una plataforma publicitaria que les reportará 1.000 millones de euros en ingresos para el año 2024. Por el momento, los ingresos por publicidad apenas superan los 150 millones.