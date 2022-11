San Francisco lanza una renta universal de 1.200 dólares al mes para transexuales

San Francisco ha anunciado el enésimo proyecto piloto que se lanza a nivel mundial para testear la Renta Básica Universal, el proyecto socialista y que busca subvencionar a la población independientemente de su contribución a la sociedad.

Pero, en este caso, la ciudad californiana ha optado por hacer el experimento únicamente con personas transgénero y transexuales "económicamente marginadas". El programa, abierto desde el pasado martes 15 de noviembre, aceptará solicitudes durante un mes, hasta el 15 de diciembre de este año. Y las personas que sean elegidas, un total de 55, disfrutarán de una renta de hasta 1.200 dólares mensuales durante un máximo de 18 meses.

Podrán optar a esta ayuda todos los residentes en San Francisco que se identifiquen como "transgénero, no binario, de género no conforme o intersexual", además de que perciban menos de 600 dólares al mes. No obstante, al mismo tiempo, la web del programa afirma que, una vez se esté percibiendo la subvención, los receptores podrán tener ingresos de hasta 4.000 dólares mensuales sin que se pierda el derecho a su cobro.

Además, según las condiciones, disponibles en inglés y español, los fondos "pueden ser usados para pagar cualquier cosa. La única condición para mantener su inscripción en el programa es completar encuestas cada 3 meses", reza el documento de solicitud.

En el mismo documento, los postulantes deben contestar a una serie de preguntas entre las que se incluyen todos sus datos personales y el pronombre que los define: él, ella, elle, o el que escoja el individuo en cuestión.

Pero lo que más sorprende es que los solicitantes deben elegir todas las "identidades de género" con las que se sientan identificados. Y son más de 100. Por ejemplo, pueden identificarse como demichica, hermana chica, transmasculino, kathoey, x-gender, poligénero, omnigénero, tercer género, género expansivx, genderfuck, pangénero, travesti, dos espíritus, agresivx o muchachota, entre muchos otros. Y, al mismo tiempo, pueden elegir todas las orientaciones sexuales que apliquen: asexual, maricón, lesbiana, bdsm, aromántico, poliamoroso, tortillera, skoliosexual, demisexual, etc.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre el Transgender Distric (un distrito transgénero legalmente reconocido en San Francisco), la entidad sanitaria sin fines de lucro Lyon-Martin, los departamentos municipales de la ciudad y el condado de San Francisco.