Las propuestas del Juan de Mariana para ahorrar ante la ruina de las pensiones

En 2006, el Instituto Juan de Mariana publicó la primera edición de su informe Una sociedad de propietarias. La nota generó un gran interés en el ámbito liberal y, llegado el año 2022, el think tank ha optado por actualizarlo, con una nueva versión que pretende poner al día las principales ideas recogidas en un documento clásico que ya cumple más de quince años.

El estudio recalca la falta de elección inherente al Estado de Bienestar español. Al contrario que en otros países de la OCDE, "no podemos decidir cómo ni cuándo jubilarnos, no podemos pactar nuestras condiciones de trabajo al margen de modelos predeterminados, no podemos elegir quién será nuestro médico, no podemos elegir el colegio al que van nuestros hijos…". Ante esta circunstancia, quedamos a expensas de lo que decida el Estado, gestionado por políticos cuyos objetivos suelen ser de corte electoralista, con el consecuente problema asociado a la toma de decisions que solo mira el corto plazo.

Con la mirada puesta en ofrecer una alternativa en el campo de las pensiones, el Instituto Juan de Mariana plantea tres escenarios de retribución: 1.500, 2.000 y 3.000 euros mensuales. Las aportaciones a una "hucha" personal que realizarían los trabajadores con dicho nivel de ingresos serían, respectivamente, de 375, 500 y 750 euros. Y tal movilización de recursos se desplegaría por cuarenta años, aspirando a lograr una rentabilidad media del 5%, en línea con las tasas en las que se han venido moviendo las bolsas y los bonos a nivel global.

¿Qué implicaciones tendría esta forma de organizar el ahorro para la jubilación? En esencia, que los pensionistas obtendrían el doble de valor que bajo el actual modelo de Seguridad Social, basado simplemente en repartir lo que cotizan los trabajadores entre los pensionistas. Esto, además, reduciría la desigualdad de riqueza, de modo que estaríamos ante una reforma redistributiva. Sería algo así como la respuesta liberal a los escritos de Thomas Piketty, ya que permitiría capitalizar a las rentas medias y bajas que, hoy por hoy, apenas tienen margen de ahorro debido a las elevadas cotizaciones que abonan al sistema de reparto. Esto, a su vez, no solo generaría pensiones más altas - también reduciría la desigualdad patrimonial de los ciudadanos.

De igual modo, el Instituto Juan de Mariana plantea que sería posible apuntalar los niveles de pensión que perciben los españoles a base de favorecer soluciones que ayuden a traducir en riqueza líquida la tenencia de bienes inmuebles, caso de la muy popular hipoteca inversa, la venta de la propiedad asociada al cobro de una renta vitalicia, la mudanza a una casa más económica como forma de aprovechar el valor del inmueble liquidado, la venta de la nuda propiedad manteniendo el usufructo hasta el fallecimiento, etc.

Por otro lado, en el IJM proponen reducir los tipos fiscales que gravan el ahorro. En la actualidad, el IRPF aplica un tipo que va del 19% al 26% a esta categoría de ingresos, pero el think tank aboga por recuperar los tipos de 2010, antes de los sucesivos aumentos de impuestos que se han venido aplicando. Además, el estudio defiende una "SICAV para todos", es decir, una suerte de cuenta de ahorro que permita movilizar recursos para la jubilación de forma flexible.