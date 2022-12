Lambán dice que "no hay que invadir paisajes" ni hacer "atrocidades" tras llenar de molinos Aragón

En una entrevista en Onda Cero, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha hablado sobre su política energética —principal batalla política de los próximos años— y qué es lo que reclama al Gobierno central de cara a convertir a su comunidad autónoma en líder en la producción de renovables. Producción sí, que no consumo, ya que buena parte de los proyectos que impulsa junto a su empresario fetiche, Fernando Samper y Forestalia, evacúan los kilowatios generados a Cataluña.

"Esto va a ser la gran batalla política de los próximos años, la principal batalla que tiene que librar Aragón" ha dicho Lambán nada más ser preguntado por el asunto. "Durante el siglo XIX estuvimos sometidos a una especie de colonialismo energético. Con nuestro carbón y con nuestras centrales hidroeléctricas del Pirineo se nutrió y se hizo grande la industria catalana. Y eso no puede volver a ocurrir más. No podemos someternos a colonialismos de ninguna clase con nuestra energía. Tenemos que hacer que los consumidores aragoneses tengan luz más barata y, sobre todo, que haya una posibilidad importante de atraer inversiones precisamente porque aquí van a encontrar la energía barata".

¿Colonialismo energético? ¿Los consumidores aragoneses van a tener la luz más barata? Este argumento es todavía más llamativo. Parece desconocer el señor Lambán que cuando una instalación fotovoltaica o un parque de aerogeneradores produce electricidad, ésta se incorpora a la red que distribuyen los kilowatios a toda España según sus necesidades. Vamos, que el hecho de que una comunidad autónoma albergue más o menos paneles fotovoltaicos o molinillos no va a repercutir en rebajas de costes energéticos para sus consumidores. Eso sí, los perjuicios para el campo, para la agricultura o la ganadería, o el daño al turismo que infligen estas instalaciones, son inmediatas y sí afectan a los vecinos de la zona.

Esto quiere decir que si para Lambán que Aragón albergase las minas de carbón o centrales hidroeléctricas hicieron grande la industria catalana, los sacrificios agropecuarios y turísticos a los que obliga a los vecinos aragoneses ahora con las placas y los molinos se aprovecharán en otras provincias y comunidades.

"Ahora mismo, por darle un par de cifras bastante aclaratorias, están instaladas ya unas 5.700 megavatios de renovables, de fotovoltaica y eólica. Pues bien: en fase de tramitación hay casi 20.000 más. Eso quiere decir que Aragón se va a situar a la cabeza, va a ser la comunidad autónoma líder en cuanto a la disponibilidad de energía renovable".

Y dice bien, será líder en disponibilidad, si quiere, en generación, pero no en autoconsumo, que es lo que ha querido sugerir.

"No hay que invadir paisajes"

"Hay que hacerlo bien, no hay que invadir paisajes, no hay que hacer ningún tipo de atrocidad en la instalación de los parques", dice tras haber destrozado el paisaje de la sierra de Teruel, como hemos denunciado en Libertad Digital.

Es más, en un reciente reportaje en esRadio y Libertad Digital, importantes bodegueros españoles han renunciado a mantener sus instalaciones en Aragón (y en otras provincias) por el horrible impacto ambiental y paisajístico que suponen los aerogeneradores.

"Si instaláramos 25.000 megavatios, si nos convirtiéramos en líderes, apenas ocuparíamos secanos que no llegarían ni siquiera al 1% del territorio y, sin embargo, nos permitiría liderar las energías renovables en España y ser más competitivos para atraer inversiones".

Eliminar limitaciones al autoconsumo

Una de las peticiones del presidente de Aragón es "primero, que se autorice más, que se eliminen limitaciones del autoconsumo, tanto para las familias como para las empresas. Y, segundo, que se cambien normativas que en este momento le otorgan prácticamente un monopolio a tres o cuatro grandes empresas en cuanto a las líneas de conducción y a las líneas de evacuación. Nosotros queremos que la normativa sea más flexible y seamos nosotros quienes podamos administrar nuestra propia energía acercando producción y consumo. Eso es más o menos como el asunto de la energía funciona en Europa y eso es lo que le estoy pidiendo a la vicepresidenta, Teresa Ribera".

En opinión de Lambán, esto "no es fácil" porque supone "enfrentarse a los grandes monstruos de la energía, y no son cualquier cosa, pero desde luego si en un momento determinado fuimos capaces de tumbar a aquellos que querían llevarse el agua del Ebro, esta vez tenemos que ser capaces de tumbar a las hidroeléctricas y quedarnos nosotros con la energía que consumimos". ¿Querrá boicotear Lambán a Red Eléctrica Española? ¿A quién pretende vender la energía que generen sus molinos si no es a las grandes empresas del sector? ¿Acaso su empresario fetiche, Fernando Samper, no ha vendido a esas grandes empresas concesiones que consiguió en las subastas?