China, el país que más contamina, se niega a financiar el fondo climático de la ONU

La ONU ha anunciado un nuevo fondo que, en teoría, debe canalizar las reparaciones requeridas por los países que sufren "pérdidas y daños" derivados del "cambio climático". Se trata de uno de los acuerdos estrella de la cumbre COP27 celebrada recientemente en Egipto. Sin embargo, aún no ha trascendido cuál será el presupuesto de este vehículo, puesto que los detalles del mismo serán definidos el próximo año, a partir de una serie de reuniones que empezarán a celebrarse en marzo de 2023.

Es cierto que algunos gobiernos ya han movido ficha y han puesto 230 millones de dólares encima de la mesa para financiar este vehículo. España es uno de los mayores donantes, puesto que ha comprometido 20 millones para este fin, solo por detrás de Alemania (60 millones) y Estados Unidos (50 millones). Por su parte, Suecia aporta 16 millones, Japón moviliza 12 millones, Francia reserva 10 millones, Nueva Zelanda moviliza 9 millones, Noruega inyecta 7 millones, Irlanda y Austria presupuestan 5 millones, Suiza acuerda un pago de 3 millones y Portugal reserva 1 millón para este propósito.

También han realizado anuncios en este sentido los gobiernos de Corea del Sur (800.000 dólares) e Islandia (400.000 dólares), así como algunas regiones y territorios subnacionales, como la provincia canadiense de Quebec (7 millones) o la comunidad belga de Valonia (5 millones). Sin embargo, los promotores del proyecto consideran que el presupuesto de partida debe aumentar hasta los 380 millones de dólares, de modo que serán necesarios nuevos desembolsos.

Todas las miradas han empezado a centrarse en China. No es para menos, puesto que sus indicadores de emisiones son mucho peores que los del resto del mundo. Atención a las cifras que publiqué el pasado año en Libre Mercado:

- "Si tomamos como referencia la métrica de referencia en este tipo de negociaciones, que son las emisiones de CO2 a la atmósfera, vemos que China duplica los niveles registrados en Estados Unidos. De hecho, desde 2006, el gigante asiático ha sido el principal emisor de dicho gas de efecto invernadero y, mientras que en Estados Unidos se ha observado una reducción del 13%, en China se ha dado un aumento del 59%.

- En términos relativos, la UE-27 genera el 8,4% de las emisiones de CO2, según datos para 2019, mientras que China tiene una cuota del 27,9% y Estados Unidos se sitúa en el 14,9%.

- En la tasa de crecimiento interanual de las emisiones de CO2, China solo registra un resultado negativo (es decir, un descenso) en cuatro de los últimos treinta años, frente a diecisiete ejercicios con reducciones en el caso de la UE-27 u once en el de Estados Unidos.

- En lo referido a las emisiones per cápita de CO2, China ha disparado esta métrica 2 a 7 toneladas entre los años 1989 y 2019. Como ya hemos señalado anteriormente, en Europa se ha dado una caída cercana al 30%".

A pesar de que los datos chinos son más que preocupantes, y a pesar de que el gigante asiático es ya una de las mayores economías del globo, China ha anunciado que no pretende hacerse cargo de los costes de financiar el nuevo fondo climático de la ONU. Pekín defiende su posición apuntando que su PIB per cápita es aún menor que el del mundo rico y, por tanto, no debe asumir estas inversiones.

Sin embargo, cuando repasamos los presupuestos de ayuda al desarrollo y cooperación de los distintos países del mundo, encontramos que estos desembolsos se han disparado desde 2.600 millones de dólares en el año 2000 hasta 37.300 millones en 2014. De modo que no tiene sentido fingir que China no tiene capacidad económica para actuar en este frente, puesto que ya es uno de los países que más dinero dedica a este tipo de acciones.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las emisiones están bajando en Occidente pero siguen creciendo con fuerza en China, es un sinsentido que se sigan financiando este tipo de programas mientras el régimen comunista mira hacia otro lado.