Invertir con cabeza y ganar a largo plazo, al alcance de los socios de Libertad Digital

¿Quiere invertir y no sabe por dónde empezar? ¿Le gustaría escapar del efecto de la inflación y empezar a construir un patrimonio a largo plazo? Está al alcance de su mano. Al alcance de cualquier nivel de poder adquisitivo. Y para cualquier nivel de conocimiento. Y si es socio de Libertad Digital, más cerca todavía.

Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo no es cosa de ricos, sino que está al alcance de todo el mundo y mucho más con el curso Invertir con Cabeza y ganar dinero a largo plazo que ha sacado el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con la comunidad inversora Los Locos de Wall Street. Un curso online de más de 120 horas lectivas impartidas por el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme: Domingo Soriano, Manuel Llamas y Luis F. Quintero y los profesores de los Locos de Wall Street, como el gestor de Tercio Capital Edgar Fernández, o el profesor de la Universidad de Málaga, José Manuel (Che )Cabello o el EFA Antonio Hidalgo.

Con lecciones magistrales de grandes especialistas como Daniel Lacalle, que ha dirigido la sesión inaugural, Emérito Quintana, analista del fondo Numantia, José Luis Benito, Consejero Delegado de True Value, Juan Huerta de Soto, analista de Cobas AM, el inversor Adrian Godás, o el profesor Miguel Anxo Bastos, este programa formativo permitirá adquirir los conocimientos suficientes de los productos financieros que tiene al alcance cualquier inversor particular para poner en marcha una estrategia que dé buenos frutos en el largo plazo, entendiendo los riesgos inherentes a cada producto. La idea es poner en práctica todo ese conocimiento para que el dinero, como dice el título de nuestro programa de cabecera, trabaje para nosotros.

Libertad Digital y esRadio brindan a sus seguidores la oportunidad de hacer este fantástico curso de inversión con un 10% de descuento para sus seguidores, y de un 30% si son socios del club de Libertad Digital.

Relacionado Dinero para empresas sin casi empleados

Si usted es seguidor y quiere hacerlo puede utilizar el cupón AMIGOSLD

Si usted es socio, habrá recibido un correo electrónico con el cupón especial para socios con un descuento del 30%.

Para matricularse en el curso puede pinchar EN ESTE ENLACE

* Los descuentos no son acumulables