Su nombre es Monserrat Muro. Es del PSOE. Tiene un coche híbrido eléctrico. Y ha encontrado la forma de economizar sus gastos personales mientras, como defiende su partido, salva el planeta: ha cargado su coche gratis por medio de un enchufe público que se ha puesto en el garaje del Ayuntamiento donde es, además, concejal. Muro compareció en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para dar explicaciones. Reconoció que había cargado el coche en ese enchufe pero dejó claro su argumento estrella: "Todo lo hacen para difamarme".

PP y Vox habían denunciado a la senadora y concejal socialista de Talavera de la Reina, Muro, por el uso de ese enchufe público del garaje oficial —por supuesto, con cargo a los fondos municipales— por haber cargado a diario su coche híbrido eléctrico privado.

La senadora y primer teniente de alcalde, Montserrat Muro, se vio obligada por ello a comparecer en Pleno en octubre a petición del PP para explicar la carga de su vehículo, tras más de un mes desde que el escándalo saliese a la luz.

Hay que recordar que, antes de ello, desde el equipo de Gobierno se dijo en septiembre que el enchufe no se instaló para Muro, "sino para cualquier coche eléctrico del Ayuntamiento". Pero lo cierto es que no hay vehículos eléctricos en la flota municipal, ni se comunicó a la Corporación que todos los concejales podían hacer uso del enchufe: "Hay más concejales con coches eléctricos a los que jamás se les ha ocurrido utilizar ese enchufe", señala el PP. Para colmo, en la plaza donde está el enchufe, pone expresamente que está reservada a la Corporación municipal.

Y tras más de una semana sin dar explicaciones, por fin Muro compareció, por aquellas fechas, para leer un comunicado en una rueda de prensa sin preguntas, donde reconoció haber cargado su coche "de manera excepcional". Es más, en esa cita se filtró que sólo había cargado su coche "una sola vez y por menos de 1,50 euros".

Pues bien, en la comparecencia del Pleno municipal del pasado mes de octubre, Muro reconoció que no sabía con exactitud cuánta luz había consumido del garaje y realizó una estimación de unas 96 cargas que habrían costado 69,49 euros IVA incluido. Todo ello sin certificación exacta porque no enchufaba su coche por medio de un contador, ni ningún otro aparato que hubiese permitido la medición del consumo. "Con la dificultad de saber exactamente las cargas que se han producido durante ese tiempo, se hace una estimación de 2 días por semana, al año 52 semanas, descontando 4 de vacaciones, total 48 semanas", según ella, una frecuencia "muy por encima de la realidad". Palabras de Muro.

Pero, además, según la senadora, se ha hecho una medición de los costes, con el pertinente coste de la luz en cada uno de esos meses: desde septiembre de 2020 –cuando comenzó a usarlo– hasta septiembre de 2022. De esa medición salen 199 días y 514,813 kw/h, con lo que el coste total consumido se elevaría a 69,49 € IVA incluido, que se ha comprometido a devolver.

Y el PP no admite esas explicaciones: "No sabemos si se ha tenido en cuenta el incremento que se producía en la factura de la luz cada mes. Y, sobre todo, si este tema no se destapa, ¿lo hubiese devuelto?".

Por último, Muro dijo que "el vehículo particular se ha convertido en una herramienta de trabajo imprescindible para desempeñar su labor como concejala y pone a disposición del Ayuntamiento su vehículo como herramienta de trabajo, ya que nunca ha utilizado ningún vehículo, ni conductor del Ayuntamiento, para desplazarse o acudir a actos tanto dentro como fuera de la ciudad".

Y el PP le ha contestado señalando que "sería el colmo que, además de cargar su coche particular en el Ayuntamiento, usase el coche oficial para sus desplazamientos. Además, conviene recordar que el Senado prohíbe expresamente esta práctica en su garaje. Y ni Emiliano García-Page, ni la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, han dicho una sola palabra al respecto".