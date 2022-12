Montero solo baja 1 euro los impuestos por cada 7 euros de recaudación extra

La recaudación tributaria acumulada de enero a noviembre acumula un crecimiento interanual del 15,9%. Si analizamos los datos en términos brutos, la subida es del 16,7%, si bien las devoluciones realizadas en los once primeros meses del año dejan la cifra neta ocho décimas por debajo de dicho porcentaje. Por otro lado, un análisis homogéneo de los datos eleva al 16,8% el aumento de los caudales públicos.

A lo largo de 2022 se estima que la economía española habrá experimentado un crecimiento de la producción del 4,5%. Al contrario de lo que podría parecer, no se trata de un buen dato, puesto que no hay que olvidar que nuestras cifras de 2020 fueron las peores de Europa y los números de 2021 no supusieron una mejora significativa de la situación.

Sin embargo, a pesar de que la economía sigue un 2% por debajo de las cotas de producción alcanzadas antes de la pandemia, los ingresos tributarios están creciendo hasta alcanzar cifras récord. Así, la subida del 16,8% que arroja el último boletín de la Agencia Tributaria supone un avance cuatro veces mayor que el experimentado en el conjunto de la producción.

En términos absolutos, la recaudación neta ha pasado de 197.853 millones de euros a lo largo del periodo enero-noviembre de 2019 a 239.789 millones en la misma franja temporal de 2022. Esto significa que los ingresos de Hacienda han subido en 41.000 millones durante un trienio en el que el tamaño del PIB español no solo no ha avanzado, sino que se ha reducido.

En su último informe mensual, la Agencia Tributaria señala que el IVA recauda en 2022 un 16,2% más, impulsado por la inflación, que se situará en torno al 8,5% para el conjunto del ejercicio. Por otro lado, el IRPF sube un 16,3%, el Impuesto de Sociedades se dispara un 24,1% y los Impuestos Especiales experimentan un repunte agregado del 2,4%.

Es cierto que el gobierno ha adoptado algunas medidas puntuales de rebaja de la presión fiscal, esencialmente vinculadas a la rebaja de los impuestos que afectan a la energía. Sin embargo, estos cambios normativos solo han devuelto 6.436 millones a los contribuyentes. Esto significa que, por cada 7 euros de subida recaudatoria, el gobierno solo ha aplicado 1 euro de alivio fiscal.