Las lecciones de la absolución de Jorge Lorenzo para derrotar a Hacienda

El ex piloto de Moto GP, Jorge Lorenzo, ha logrado dos importantes victorias ante la Agencia Tributaria. En un proceso culminado en 2021, frenó las reclamaciones de Hacienda referidas a sus declaraciones de IRPF en los años 2013, 2014 y 2015, salvando así un pedido de 35 millones de euros. Este 2023, el Año Nuevo llega de la mano de otro fallo favorable, esta vez en el torno al año 2016 y por una cifra de 11 millones. En total, sumando liquidaciones y sanciones, la victoria de Jorge Lorenzo le permitirá retener más de 46 millones.

La defensa de Lorenzo ha pedido demostrar (1) que el ex piloto no simuló un traslado de residencia a Suiza, sino que efectivamente residía en el país helvético y (2) que sus visitas a España se justificaban por la celebración de cuatro carreras de Moto GP programadas en los circuitos de nuestro país. En este sentido, el Tribunal Económico Administrativo Central ha zanjado el asunto y ha afirmado que el razonamiento de la Agencia Tributaria ha sido "incoherente" en todo el procedimiento.

El triunfo de Lorenzo ante el fisco pone de manifiesto (1) la lentitud de los procesos administrativos y judiciales de nuestro país y (2) el trato abusivo que puede llegar a ejercer Hacienda sobre los contribuyentes. Sin embargo, la victoria de Lorenzo (1) disipa la posible inseguridad jurídica asociada a los cambios de residencia y (2) demuestra que la manida estrategia de pactar con Hacienda para arreglar el asunto no es tan recomendable como se ha tendido a asumir, por mucho que pueda tener el beneficio inmediato de zanjar los procesos.

Quien fuera tres veces campeón de Moto GP, amén de tres veces subcampeón de la máxima categoría del motociclismo, abre de esta manera un precedente que podrá ser aprovechado por todos aquellos contribuyentes que, si bien han abandonado el territorio nacional y han fijado su residencia en otros países, se ven obligados a regresar a España por motivos profesionales o personales.

Conocido es el caso de los YouTubers que hacen las maletas para emitir sus programas desde jurisdicciones de fiscalidad más reducida, como Andorra. También sabemos de muchos deportistas que hacen lo mismo que Lorenzo y participan en competiciones internacionales sin estar arraigados en suelo español. Sería el caso de Garbiñe Muguruza, residente en Suiza, o Fernando Verdasco, que vive desde hace años en Catar.

Los pleitos de Hacienda con contribuyentes famosos han adquirido un perfil muy mediático en los últimos años. Xabi Alonso ha salido airoso, pero se ha visto obligado a enfrentar numerosos recursos y se ha arriesgado a terminar en la cárcel por insistir en defender su inocencia y renunciar a un posible acuerdo con Hacienda. En su caso, lo que se reclamaba era el pago de derechos de imagen, un asunto que ha afectado a muchos otros futbolistas que prefirieron pactar con la Agencia Tributaria por miedo a terminar en prisión en caso de perder en los tribunales.

Shakira también está en el punto de mira y pronto tendrá que sentarse en el banquillo por el procedimiento que le abrió la justicia ante la acusación de haber cometido fraude fiscal al simular ser residente fiscal en las Bahamas mientras vivía realmente en Barcelona. La cantante también ha defendido su inocencia, pero hasta que el juicio no esté en marcha se puede dar un acuerdo extrajudicial entre las partes, de modo que aún no está claro si estamos ante una maniobra de negociación al límite o si nos preparamos para un nuevo procedimiento en el que Shakira deberá presentar una argumentación similar a la que ha trenzado Jorge Lorenzo.

Muchos ciudadanos lo entienden

No hay que olvidar que, según un panel elaborado por la plataforma de sondeos demoscópicos Electomanía, la mitad de los españoles dan su visto bueno o se muestran indiferentes ante este tipo de estrategias fiscales. De igual manera, otro sondeo realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, que depende del ministerio de Hacienda, muestra que tres de cada cuatro ciudadanos se oponen a los tributos sobre las herencias, mientras que la mitad de los españoles cuestionan los gravámenes sobre la riqueza. Y, de igual modo, seis de cada diez españoles piden rebajas de impuestos que beneficien a toda la población, de acuerdo con una encuesta de Sigma Dos. Una encuesta de GAD3 eleva este porcentaje al 74%. Por lo tanto, no solo no hay un reproche social generalizado hacia la decisión de contribuyentes como Lorenzo, sino que existe un creciente consenso en torno a la necesidad de reducir la presión fiscal que enfrentan todos los españoles, sean ricos y famosos o no.

España intentó abordar la cuestión de la atracción de talento foráneo con la llamada Ley Beckham, que ofrecía un trato fiscal muy ventajoso a los extranjeros que se mudasen a nuestro país, imponiendo un tipo del 24% en el IRPF. El salto de calidad de la liga española de fútbol fue más que notable, pero estos beneficios se fueron retirando hasta quedar eliminados. Portugal también ha movido ficha con el llamado "visado de oro", que ha estado en vigor desde hace una década, aunque ha empezado a limitarse en los últimos años. Italia también ha hecho algo parecido en tiempos recientes, en su caso exigiendo un pago fijo de 100.000 euros, sin importar el monto total de derechos de imagen percibido por los contribuyentes que se acogen a este régimen especial. El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus tuvo mucho que ver con este planteamiento. El problema es que todos estos programas se aplican de puertas afuera y los contribuyentes nacionales lidian con auténticos infiernos fiscales que, en última instancia, animan a muchos de ellos a cambiar su país de residencia.