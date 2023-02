El Gobierno, en guerra contra las empresas españolas: tras Mercadona, se lanza contra BBVA

BBVA ha informado este miércoles de que en 2022 ha registrado un beneficio neto de 6.420 millones de euros. Es un 38% más que el año anterior y "el mayor de su historia", tal y como ha explicado el presidente de la entidad Carlos Torres Vila. Y esto no se lo perdona el Ejecutivo. Le ha faltado tiempo a la ministra de Derechos Sociales, azote de los "despiadados capitalistas", Ione Belarra para insistir en la necesidad de aumentar la presión fiscal al sector. Sucede, para más inri, el día en el que los bancos tienen que empezar a liquidar ante Hacienda el impuesto extraordinario pactado por PSOE y Unidas Podemos con el que pretende recaudar cada ejercicio 1.500 millones de euros. Un gravamen que le ha servido la abierta enemistad de algunos bancos como Bankinter, y la enemistad ‘sotto voce’ del resto.

«El BBVA ha tenido beneficios extraordinarios durante 2022 en un momento en el que la gente de nuestro país lo está pasando mal. Necesitamos una intervención pública de la economía que tope las hipotecas de tipo variable. Que los que más tienen paguen lo que les corresponde», ha escrito en Twitter la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 que ha instado al ala socialista del Gobierno a "abrir los ojos" ante los beneficios récord del BBVA para "seguir tomando medidas para proteger a la gente". En la misma línea que la semana pasada cuando atacó varios días seguidos al presidente de Mercadona Juan Roig llegando incluso a llamarle "capitalista despiadado", hoy Belarra ha hecho hincapié en que sectores como la banca y la gran distribución "se están haciendo de oro a costa de la crisis, y este Gobierno, no lo puede permitir".

El BBVA ha tenido beneficios extraordinarios durante 2022 en un momento en el que la gente de nuestro país lo está pasando mal. Necesitamos una intervención pública de la economía que tope las hipotecas de tipo variable. Que los que más tienen paguen lo que les corresponde. pic.twitter.com/fwyK4Dwgy1 — Ione Belarra (@ionebelarra) February 1, 2023

A esta persecución a las empresas se ha sumado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz desde Valladolid al pedirles a los españoles que se "fijen" en el beneficios de las entidades financieras. "Hemos conocido el caso del BBVA pero podría citar otras entidades con beneficios muy superiores incluso a estos" y finalizaba: "me parece que no es justo".

Díaz, que ha apelado a la "cohesion social" a modo de mensaje de auxilio a los bancos para que ayuden a los hipotecados que no pueden hacer frente a sus préstamos, no ha querido hablar de nuevos impuestos a la banca, pero sí a la congelación de las hipotecas para frenar el encarecimiento por la subida del euríbor. Pero añadía en Twitter que "la crisis no puede ser una excusa para ganar más" y por eso propone "congelar hipotecas y moderar beneficios".

Los bancos se defienden de los ataques gubernamentales

La respuesta del presidente del BBVA no se ha hecho esperar. Ha sido durante la presentación de resultados de la entidad este miércoles cuando primero ha recordado que el beneficio en España solamente crece un 8% en 2022, frente al 39% que lo hacen las ganancias totales del grupo y, segundo, recordando que en el camino ha habido muchos años negativos "de miles de millones de euros negativos" ha dicho. "También nosotros hemos tenido años de pérdidas en España", recordaba. Para, a continuación, responder a las ministras de Unidas Podemos al recordarles que las empresas hacen un papel "insustituible" y que "la historia está repleta de economías y sociedades que abandonaron la iniciativa empresarial por otros modelos con resultados catastróficos".

Sobre el impuesto a la banca, Torres se ha quejado de que lo único que hace es "entorpecer la actividad económica" porque impedirá que fluya con normalidad el crédito. Pero lo que no ha querido desvelar es si recurrirá el gravamen a los tribunales. "Una vez se publique la orden ministerial haremos los pagos que toquen y a partir de ahí veremos si hay que tomar alguna decisión adicional", ha dicho. Quién sí ha ido un paso más allá es el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu quien ha asegurado que el tributo es "una expropiación de los resultados" por lo que su banco empleará "todos los recursos necesarios" para defender los intereses de sus accionistas frente al impuesto a la banca que tilda de "injusto, arbitrario y fuera de normas". Sabadell prevé pagar a Hacienda 170 millones de euros por este tributo en 2023.

La chapuza del impuesto a la banca

El 21 de diciembre el Senado aprobó la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos con su nueva tanda de impuestos a las grandes fortunas, a la banca y a las energéticas. El objetivo es aplicar una tasa del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran los bancos que en el año 2019 hubiesen ingresado, sumando estos dos conceptos, más de 800 millones de euros. El plazo para el primer pago se estableció entre el 1 de febrero y el 20 del mismo mes, sin embargo, no se ha publicado en el BOE. De hecho, tal y como publica Voz Populi sigue encallado en el Consejo de Estado por un error de cálculo del Ministerio que dirige María Jesús Montero.