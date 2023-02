Sánchez engaña a 2,17 millones de pensionistas: les compensa la subida del 8,5% del IPC con la rebaja de ayudas sociales

Muchos pensionistas, en concreto, los de menores prestaciones por jubilación, están recibiendo en sus casas la constatación de un verdadero timo: Pedro Sánchez anunció que actualizaría las pensiones con el dato de inflación medio de un 8,5%. Pero olvidó explicar que a los pensionistas con menores ingresos, aquellos que tienen que recurrir a una partida social denominada "complemento de mínimos", se les iba a compensar lo subida con la bajada en esa parte social. Resultado: como se puede ver en el documento que hoy aporta Libertad Digital, un pensionista que cobraba 678 euros en diciembre de 2022 ha pasado a cobrar un total de 678 euros en enero de 2023, fruto de una generosa subida de cero euros. Y en esa situación de cobro de la partida social de complemento de mínimos hay nada menos que 2,17 millones de pensiones en España.

La 'impresionante' subida de 0 euros.

Con el inicio de 2023 se ha aplicado la muy publicitada subida de las pensiones contributivas con el dato medio de la inflación de un 8,5%. Hay que recordar que estas pensiones contributivas —las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares— se revalorizan, fruto de la última reforma legal, en función del IPC interanual del año anterior.

Por su parte, las pensiones no contributivas se han revalorizado un 15% con respecto al año anterior. Y, de nuevo, entre estas se encuentran prestaciones por jubilación y de invalidez.

Pero hay sorpresas inesperadas para muchas personas. Y es que, las pensiones que no llegan a unos mínimos optan a un sistema social de complemento de mínimo que las eleva hasta la cuantía determinada oficialmente como suelo del sistema de prestaciones.

Pues bien, el Gobierno ha establecido en los Presupuestos Generales esa cuantía de pensión mínima para cada una de las pensiones contributivas, de forma, que, por debajo de ese nivel, en determinados casos se aplican los complementos a mínimos con el objetivo de que los afectados perciban, al menos, la cuantía mínima fijada oficialmente cada año.

La Seguridad Social explica que «el complemento por mínimo es una cantidad complementaria que se añade al importe de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando no alcance el mínimo fijado legalmente. La condición sine qua non es que el beneficiario no perciba rentas de capital o trabajo personal, y, si las percibe, que no excedan de la cuantía que se establece anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado«.

Para percibir este complemento a mínimos en las pensiones de 2023 se deben cumplir unas condiciones: tener una pensión contributiva con un importe que no alcance el importe mínimo establecido. No percibir rendimientos de trabajo, capital o cualquier otra fuente y, en caso de recibirlos, no pueden superar los límites fijados en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Y, además, residir en territorio español.

Con todo ello cumplido, los límites de ingresos para optar al reconocimiento del complemento en 2023 son los siguientes: Sin cónyuge a cargo: 8.614 €/año. Con cónyuge a cargo: 10.048 €/año. Y para Clases Pasivas: 8.614 €/año. Es más, la Seguridad Social ha fijado para 2023 la cantidad máxima que se puede cobrar en concepto de complemento a mínimos en la pensión contributiva: 6.402,20 euros/año.

Con todas esas reglas, un total de 2,17 millones de pensiones se acogen a este sistema de complementos. En concreto, 1,45 millones de mujeres y 724.325 hombres. Sólo en las prestaciones por jubilación se concentran casi 1,3 millones de esas pensiones con complemento. En viudedad hasta 608.299. En orfandad otras 147.389. En incapacidad permanente 135.617. Y en favor de familias el resto: 22.872.

Número de pensiones que se acogen a este sistema.

El caso concreto del documento que hoy muestra Libertad Digital revela la realidad de lo regulado por Sánchez. Efectivamente al pensionista se le sube la mensualidad un 8,5%: desde 352 euros hasta 381,92. El problema es que no ha cambiado el sistema de compensación de mínimos y, por lo tanto, lo subido por un lado se le ha quitado por el otro: el complemento baja de 326 euros hasta los 296,08 euros. Resultado: ni un céntimo de subida real.