El Gobierno nombra consejera del Banco de España a la ex jefa de gabinete de Calviño

El Consejo de Ministros aprobará mañana martes el nombramiento de Judith Arnal Martínez como nueva consejera del Banco de España. El nombramiento de Arnal es llamativo, ya que era directora de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Nadia Calviño es la encargada de tomar la decisión y ha puesto en el cargo a una persona de su círculo más cercano, como ya hizo hace unos meses con el proceso de contratación de su marido, Ignacio Manrique Lara. Tras varios intentos de colocarle en alguna entidad pública, Ana de Cueva, íntima de Calviño le habría contratado como alto cargo en Patrimonio Nacional pero, al término del proceso de selección, Manrique de Lara renunció a la posibilidad ante el escándalo generado por su contratación y la presión ejercida sobre su esposa en el Parlamento.

Según han confirmado fuentes del Departamento de Asuntos Económicos a Europa Press, el Ejecutivo y la oposición han cerrado un acuerdo para que el Consejo de Ministros de mañana dé luz verde al nombramiento de Judith Arnal (propuesta por el PSOE) y de Antonio Cabrales (propuesto por PP) como nuevos consejeros del Banco de España.

Judith Arnal y Antonio Cabrales sustituirán en sus puestos a Fernando Eguidazu (designado en su día por el PP) y Carmen Alonso (escogida por el PSOE), cuyo mandato como consejeros del Banco de España finalizó a principios de este mes.

A finales de diciembre Judith Arnal abandonó el cargo como directora de gabinete de Calviño en una decisión acordada "conjuntamente". Días después el Consejo de Ministros nombró como su sustituto a Andrés Valverde, quien ocupaba hasta ese momento el puesto de director del gabinete adjunto.

Trayectoria de Judith Arnal

Arnal es técnico comercial y economista del Estado (2012) y doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra. Cuenta con másteres en Macroeconometría y Finanzas (2015, Universidad Internacional Menéndez Pelayo) y en Gestión de Carteras (2013, Instituto de Estudios Bursátiles). Es licenciada en Economía y en Derecho (2009, Universidad de Navarra).

Ha sido directora del Gabinete Técnico y de Análisis Financiero (2019-2021), secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, presidenta del "Eurogroup Working Group Task Force on Coordinated Action" (2016-2019, Consejo de la UE) y asesora de asuntos regulatorios y europeos en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (2012-2019).

Ha sido consejera del Instituto de Crédito Oficial (2020-2021) y de la Empresa Nacional de Innovación SA (2019-2020).

En el plano académico, ha impartido diversos cursos en la Universidad de Navarra y en la Universidad Villanueva y ha escrito numerosos artículos académicos sobre temas financieros.

Antonio Cabrales

Por su parte, Antonio Cabrales es doctor en Economía por la Universidad de California y catedrático de la Universidad Carlos III. Ha sido catedrático y director del departamento de economía del University College London, y catedrático de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

También es vicepresidente ejecutivo de la European Economic Association y ex presidente de la Asociación Española de Economía y miembro de honor de ambas asociaciones. Trabaja en economía de redes sociales, y diseño y mecanismos, juegos de aprendizaje y evolución, economía experimental y conductual y organización industrial.

Es editor asociado del Journal of Economic Theory, y anteriormente editor del Berkeley Electronic Journal of Economic Analysis and Policy e Investigaciones Económicas, así como ex editor asociado del Journal of the European Economic Association y SERIEs.