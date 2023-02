'El príncipe del salmón' tiene 30 años y es el joven más rico del mundo

Gustav Magnar ese es el nombre del menor de 30 años más rico del mundo, según Forbes. A sus 30 años se ha colocado en lo más alto del podio de los jóvenes más ricos del mundo con una fortuna de 2.671 millones de euros. Un primer puesto logrado debido a la quiebra de FTX y a que Gary Wang, cofundador del exchange de criptomonedas, ocupaba el primer puesto hasta hace unos meses.

¿Quién es Gustav Magnar?

Gustav Magnar es hijo del empresario noruego Gustav Witzoe, propietario y principal accionista de la compañía Salmar, especializada en el cultivo de salmón. Al cumplir los dieciocho años, su padre le donó todas las acciones que poseía de la empresa. Aunque, en la práctica, sigue siendo Witzoe el que dirige este imperio del salmón noruego. "No era ni más pobre ni más rico al día siguiente (de heredar la participación). Sigue siendo la empresa de mi padre, él toma la decisión. Es papeleo, básicamente. No es como si el dinero se transfiriera instantáneamente a tu cuenta bancaria", declaró al diario británico The Telegraph.

De hecho, Magnar lejos de dedicarse al cultivo de salmón, es un reputado modelo internacional que ha participado en desfiles de moda y campañas de las firmas más importantes del mundo gracias a formar parte de la agencia Next Model Management. Además de ser modelo, también destaca por su faceta inversora en algunas startups tecnológicas y en el sector inmobiliario.

El motivo de la transferencia de acciones, que han puesto el nombre del joven en las principales listas de multimillonarios, no fue otro que el del ahorro de impuestos, tal y como reconoció el fundador de la compañía. Sin embargo, la gestión sigue a cargo de Witzoe, ya que Magnar asegura no estar preparado, por el momento, para hacerse cargo de la gestión de este gigante del mundo de la alimentación. En el futuro está previsto que sea el joven el que tome las riendas de la gestión de Salmar, que ya cuenta con 32 años de historia de éxito.