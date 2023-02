Una inflación del 100%: así fracasa el control de precios de Argentina que inspira a Podemos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina actualizó este martes los datos de inflación del país hispanoamericano. Así, en enero de 2023 los precios registraron un alza del 98,8% respecto a los niveles del mismo mes del año anterior. Es decir, los precios prácticamente se han duplicado en tan solo un año.

Respecto al mes anterior (diciembre), los precios al consumidor crecieron el 6%, evidenciando una aceleración respecto a la tasa del 5,1% registrada de noviembre a diciembre. Entre las subidas registradas en el primer mes del año destacó el preocupante encarecimiento del 6,8% –en tan solo un mes– de alimentos y bebidas.

Por su parte, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, aseguró que su Ejecutivo está comprometido con "bajar la inflación", si bien aprovechó para criticar a quienes "juegan" haciendo ver como una "frustración" el "rebote" de los precios en enero.

Para intentar contener las fuertes alzas de precios, el Gobierno redobló a comienzos de 2023 sus programas de control de precios, de forma que se limitarán durante cinco meses los aumentos de valor de miles de productos.

Esta estrategia continúa en la línea de la seguida por la clase política argentina en los últimos años, a través de mecanismos de controles de precios que no han atajado el problema de inflación. Una inflación que campa a sus anchas ante la desconfianza de los ciudadanos respecto a su moneda, fenómeno incentivado por las agresivas políticas de gasto público, la política monetaria laxa (impresión de dinero) y los problemas de seguridad jurídica.

Podemos se inspira en Argentina

Curiosamente, en España, Unidas Podemos ha planteado esta misma semana un nuevo mecanismo de controles de precios que recuerda y mucho a la política de Precios Cuidados instaurada por Cristina Fernández de Kirchner y retomada por el actual presidente de la nación, Alberto Fernández. El partido morado y Yolanda Díaz llevan tiempo considerando medidas similares, y ya han llegado a una propuesta definitiva.

Concretamente, ha sido la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la que presentaba este jueves la propuesta estrella de Unidas Podemos para atajar la inflación: una bonificación del 14,4 % sobre el precio de una cesta básica de 20 alimentos. La medida tendría un impacto en las arcas públicas de 2.300 millones de euros durante los próximos seis meses.

A priori, los de Belarra abogan para la cesta básica por el mismo modelo que se desplegó para la subvención de los carburantes. Esto es, se aplicaría una bonificación al pagar en caja, la cual aparecería reflejada en el ticket de forma que el consumidor sepa cuánto exactamente le ha rebajado el Gobierno. No obstante, este modelo corre el riesgo de traspasar el importe de la subvención al consumidor, además de suponer costes de adaptación de los sistemas informáticos en las tiendas.

"Hemos hecho esta propuesta al PSOE teniendo en cuenta los datos que evidencian que la rebaja en el IVA no ha tenido impacto suficiente. Pensamos que tendría un efecto inmediato en la cesta de la compra de las familias", aseguraba la ministra. Además, desde el partido morado piden que la Agencia de Información y Control Alimentarios monitorice los precios cada semana, con especial atención a las grandes superficies, y que imponga multas si las empresas aumentan sus márgenes de beneficio.

Por su parte, desde el PSOE ven aún con cautela la propuesta de Unidas Podemos. Concretamente, la ministra Calviño ha apuntado que el Ejecutivo actuará con "responsabilidad" y analizará todas las propuestas de los diferentes grupos políticos, si bien en última instancia tomarán las decisiones "más eficientes". El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido más categórico contra la propuesta de los morados: "No me parecen correctos los topes, porque no solo no son posibles legalmente, sino que económicamente perjudicarían mucho a la cadena alimentaria y sobre todo al sector primario", ha zanjado.