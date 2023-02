El día 24 de febrero se cumple un año del inicio de la invasión de Ucrania por Rusia. Por el camino han quedado miles de muertos, un país desolado, violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo ucraniano, voladuras del derecho internacional y hasta amenazas de uso de armamento nuclear. Las instituciones occidentales no han dejado de pedir a los países que dejen de comprar carburantes rusos porque suponen, simple y llanamente, una vía privilegiada de financiación del ataque de Putin. Y la respuesta de Pedro Sánchez, justo cuando se cumple ese triste aniversario, ha sido permitir la compra por España de tres veces el gas que se compraba antes del comienzo de la invasión.

Los últimos datos oficiales revelan que España ha pasado de comprar 2.178 GWh en el mes de enero de 2022 –último dato mensual previo al ataque de Putin– a adquirir 6.372 GWh. Es decir, literalmente bajo mandato de Pedro Sánchez y en plena guerra, España ha triplicado la compra de la principal vía de financiación de la guerra de Putin.

Pedro Sánchez no ha dejado de permitir que España dispare la compra de gas a Rusia. El auge de estas transacciones ha llegado a tal punto que, por ejemplo durante el pasado mes de diciembre, Rusia se situó en el grupo de los tres máximos proveedores de gas natural de España y en práctica igualdad con Estados Unidos y Argelia.

Los datos del gestor técnico del gas en España tienen muy difícil explicación para Sánchez. Rusia se encuentra en estos momentos, y con los datos oficiales del mes de enero –los últimos previos al aniversario del inicio del ataque de Rusia a Ucrania–, como el cuarto mayor comercializador de gas en España. Ya no es el tercero, como ocurrió en diciembre: pero no lo es pese a haber vendido más a España que en el mes de diciembre. La explicación es tan sencilla como que el frío ha forzado a comprar más gas y ha entrado Nigeria como operador privilegiado.

Así, España ha comprado a Argelia un total de 8.545 GWh en enero. A Estados Unidos, un total de 7.102 GWh. A Nigeria las compras han alcanzado los 6.932 GWh. Y a Rusia, 6.372 GWh. El siguiente país exportador queda muy lejos: Francia, con 1.265 GWh.

Pero lo más llamativo es la comparativa con las cifras de compra de hace un año. En el caso de Argelia, las compras han caído desde los 9.620 GWh del primer mes de 2022. En el caso de EEUU más de lo mismo: descienden desde los 13.103 GW de enero de 2022. Nigeria gana algo con respecto a las compras de gas de hace un año: sube un 37,4% frente a los 5.045 GWh de enero de 2022. Pero el gran ganador en las compras de España es Rusia: pasa de 2.178 a 6.372 GWh en un año. En el año de ataque de Putin y de petición de sanciones internacionales y bloqueos a Rusia. En ese año, las compras de gas ruso de España se triplican: crecen un 192,5%. Todo un regalo que Putin agradecerá en forma de más dinero para pagar los ataques a Ucrania.

Y todo ello mientras Pedro Sánchez no deja de alardear de su supuesto apoyo a Ucrania. Aunque lo cierto es que Sánchez ha decidido terminar de convertir a España en dependiente plena del gas ruso. Cuando nunca en la historia previa a Sánchez había sido así.

Es más, los indicadores de ayuda a Ucrania prueban un mismo sesgo en el envío de material español al país de Zelenski. La cuantificación de esa ayuda, que unas veces es anunciada por los países o instituciones que la envían y, en otras, por los propios ucranianos, está siendo monitorizada por el Ukraine Support Tracker, un observatorio creado por el Kiel Institute for the World Economy, un think tank o centro de análisis de origen alemán y que está considerado como uno de los 50 más influyentes del mundo. Y ahí se puede comprobar como España permanece como uno de los países que menos ayuda militar está proporcionando al Gobierno de Kiev.