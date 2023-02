El secreto mejor guardado de los fondos europeos: ¿dónde está el dinero?

"No existe trazabilidad de lo que ha llegado a la economía real", dicen algunas fuentes que estudian los fondos Next Generation de la Unión Europea que llegan a España. Una trazabilidad necesaria, entre otras cosas, para comprobar la eficacia en la gestión de las mismas a la hora de conseguir los hitos marcados por la propia Unión Europea para estas ayudas.

Lo que hizo la pasada semana el Gobierno fue hacer un balance de lo que se ha autorizado por parte de la UE y lo que se ha adjudicado de ese dinero. Se habrían concedido unos 37.000 millones hasta la fecha de los que se "han ejecutado 23.300" millones. Pero en realidad, lo que ha sucedido es que ese dinero se transfiere a las comunidades autónomas para distintos planes y proyectos y posteriormente son las propias regiones y ayuntamientos quienes tienen que drenar esos recursos al sector privado. También a empresas y organismos públicos que, actualmente están disfrutando de más de la mitad de los fondos ejecutados.

De momento, los pocos millones cuyo destino ha trascendido públicamente han sido campañas de publicidad, películas, o cursos de formación sobre igualdad de género para los empleados de los Servicios Públicos de Empleo.

Pero ¿dónde está el dinero?

No existe trazabilidad. El diputado del PP Santiago Sánchez, que ha profundizado mucho en todo el entramado de concesiones de los fondos Next Generation, señala a Libertad Digital que todavía está inoperativa la plataforma CoFFEE, que debería estar en marcha desde noviembre de 2021. fuentes de Moncloa indican que todavía no está operativa del todo. Lo cierto es que será finalmente esta plataforma la que permita hacer un seguimiento a los fondos desde su llegada a nuestro país hasta su aterrizaje en proyectos concretos. Además, permitirá evaluar la capacidad transformadora de estos fondos y su contribución a los objetivos de impulso económico, creación de empleo y de riqueza.

No te pierdas en qué está malgastando el Gobierno lo poco que ejecuta de los Fondos Europeos pic.twitter.com/EbPml041Pj — Santiago Sánchez (@santisanchezab) February 17, 2023

Esta es la clave. Hasta el momento, los hitos de la UE para desbloquear los distintos tramos de las ayudas que se han denominado "Next Generation" tienen que ver con requisitos normativos que el Gobierno ha podido ir cumpliendo a golpe de BOE, pero los hitos a partir de 2023 cambian y tienen que ver con el grado de digitalización de las empresas, de rehabilitación de viviendas, etc. Tienen que ver con el grado de transformación real que están logrando estos fondos acompañado de progreso económico y recuperación de empleo y riqueza. Esto, a día de hoy, es sencillamente imposible.

Hohlmeier pone el dedo en la llaga

Precisamente esta ha sido una de las principales quejas de Mónica Hohlmeier, presidenta de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo en su visita a España. Evidenció que en España es imposible averiguar qué pasa con los fondos europeos una vez llegan a España. Donde habría una falta de transparencia casi absoluta es en el último paso, conocer quién cobra cada uno de los euros que deben ir a revitalizar la economía española.

"Es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final", se quejaba Hohlmeier después de sus distintas reuniones con los responsables del Gobierno.

¿Sistema CoFFEE?

Para lograr la plena transparencia del uso de los fondos va a ser necesario que se ponga en marcha el sistema CoFFEE, fundamentalmente un gestor que fiscaliza automáticamente el cumplimiento de hitos y objetivos, además de garantizar la trazabilidad de los fondos europeos desde su llegada al Gobierno central, su paso por comunidades autónomos, ayuntamientos hasta su puesta en práctica en empresas públicas o privadas.

De momento, este sistema no está operativo. Al menos, desde fuentes de Moncloa, admiten que no "del todo". Otras fuentes se quejan de que directamente no funciona todavía.