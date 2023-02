Hohlmeier se va de España sin respuesta: "Es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final"

Máxima expectación por la rueda de prensa de la europarlamentaria Monika Hohlmeier. La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha hecho balance este miércoles de los tres días de su la visita a España para fiscalizar el uso que está haciendo nuestro país de los fondos europeos.

Aunque el tono de la alemana en su intervención ha sido conciliador y no ha sido excesivamente dura, Hohlmeier ha criticado a España por la falta de transparencia en la gestión del dinero de Europa. "Es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final" ha lamentado la jefa de la misión. "No sabemos ni qué región lo ha recibido ni cómo ni el destino... " ha dicho

Antes de llegar a España, Hohlmeier ya reprendió al Ejecutivo de PSOE y Podemos por su opacidad en la gestión de los fondos de recuperación aprobados a raíz de la crisis del coronavirus. Una de las frases que más revuelo mediático generó es que el Gobierno de Sánchez "no nos está diciendo dónde están los fondos de recuperación" aseguró Hohlmeier. Desde entonces, la llegada de la misión europea a Madrid empezó a torcerse y hace una semana llegó a su punto más tenso cuando la alemana envió una dura carta a Nadia Calviño.

"Seguimos sin saber dónde está el dinero en detalle"

Ahora, Hohlmeier se marcha de España sin haber obtenido respuestas concretas. "Seguimos sin saber dónde esta el dinero en detalle. Yo no quiero un mensaje sobre que ha ido a sanidad. Queremos detalle" ha exigido la europarlamentaria.

El Ministerio de Hacienda ha sido el encargado de elaborar dos herramientas (CoFFEE y Minerva) para llevar a cabo esa trazabilidad, pero su implantación no ha sido la esperada por el Parlamento Europeo. Según Hohlmeier, CoFFEE y Minerva "funcionan", pero llegan "con retraso" y, además, los ciudadanos y los periodistas tienen dificultades para encontrar los datos sobre los proyectos". Por eso, recomiendan al Ejecutivo de Sánchez que "garanticen que la información sobre los proyectos que se publique sea más accesible" y "recomendamos que el Tribunal de Cuentas tenga acceso permanente a los fondos.

"Reconocemos el gran esfuerzo de las autoridades españolas para poner en marcha estos sistemas, pero recomendamos encarecidamente al gobierno español que facilite su interoperabilidad con otros sistemas, como Fenix (sistema de control europeo) ​​o las herramientas informáticas regionales y garantizar que pueda contribuir a la publicación de datos útiles a un nivel más amplio" ha apuntado Hohlmeier.

Diferentes versiones entre el PP y el PSOE

Hohlmeier (Partido Popular Europeo) llegó a España el lunes junto a un séquito de nueve europarlamentarios de los que cuatro han tenido participación activa en la misión. Los han bautizado como los nuevos hombres de negro.

Isabel Benjumea (PP) ha sido una de las participantes activas y ha mostrado su disconformidad con el resultado de la visita. "Seguimos sin tener listados de beneficiarios finales. Seguimos sin saber quiénes son los receptores. Seguimos sin saber dónde está el dinero" ha declarado la popular.

Otra versión diferente ha dado su homóloga socialista Eider Gardiazábal, quien considera a España "líder" en el control de los fondos. "El plan de recuperación está funcionando. Somos un modelo para el resto de países y se ve reflejado en esa aplicación CoFFE". Sin embargo, Gardiazábal ha tenido que reconocer que la identidad de los beneficiarios no se conoce. "Lo que la presidenta quería es tener un listado de los nombres de los beneficiarios en el Parlamento, pero a día de hoy, no está visible quiénes son todos los beneficiarios" ha declarado. La socialista ha acusado al PP de "calentar" la misión para sacar rédito político.

Sin datos de ejecución real desde agosto de 2021

Otra de las quejas de Hohlmeier sobre España es la falta de datos actualizados sobre la Ejecución real de las partidas abonadas a las CCAA. "No se nos ha dado el detalle, no hemos visto la cadena hasta el beneficiario final. No se puede comprobar" ha afirmado la alemana. El Gobierno lleva desde el 31 de agosto sin publicar estas cifras y sólo publica lo asignado a las autonomías (que no es el dinero contante y sonante que les llega).

"Recomendamos de forma encarecida que se ofrezca información de cuántos fondos hay disponibles, cómo se gastan y que se conozca a los beneficiarios. Seria útil también que una región sepa lo que está haciendo otra región. La transparencia es susceptible de mejora y creemos que el Gobierno tiene la voluntad de hacerlo" ha insistido Hohlmeier.

"Tolerancia 0 a la malversación"

Durante su encuentro con Nadia Calviño, Hohlmeier habría expresado su preocupación por la reciente rebaja del delito de malversación del Gobierno para favorecer al separatismo. "¿Por qué rebaja España el delito de malversación?", cuestionó la alemana, que durante la rueda de prensa ha mencionado en varias ocasiones que Europa tiene "tolerancia 0 a la malversación sin excepciones". Eso sí, hasta ahora la misión de fondos ha confirmado que no se ha hallado ningún indicio de "fraude o infracción", ha enfatizado.