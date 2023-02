Charlas dilatadas, ausencias y prisas: los entresijos del examen de Hohlmeier a España

No ha llegado la sangre al río en la visita de la europarlamentaria Monika Hohlmeier a España, aunque la misión deja un sabor agridulce. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo concluyó ayer miércoles con varios reproches al Gobierno sobre la falta de transparencia en la gestión de los fondos europeos y con algunas críticas. La imposibilidad de conocer quiénes están siendo los beneficiarios finales del dinero de los contribuyentes del Viejo Continente es la más preocupante.

"Es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final" lamentó la jefa de la misión. "No sabemos ni qué región lo ha recibido ni cómo ni el destino... " añadió. Por tanto, Hohlmeier se marcha de España sin haber obtenido respuestas concretas a la cuestión que más ampollas ha levantado en las últimas semanas. ¿Dónde está el dinero de los fondos europeos que ha llegado a España? se llegaba a preguntar la alemana antes de aterrizar en nuestro país. Ahora, se va sin saberlo.

"Seguimos sin saber dónde esta el dinero en detalle. Yo no quiero un mensaje sobre que ha ido a sanidad. Queremos detalle" exigió ayer la europarlamentaria. Otra de las quejas de Hohlmeier sobre España es la falta de datos actualizados sobre la Ejecución real de las partidas abonadas a las CCAA. "No se nos ha dado el detalle, no hemos visto la cadena hasta el beneficiario final. No se puede comprobar" afirmó la alemana. Tanto es así, que el Gobierno lleva desde el 31 de agosto de 2021 sin publicar estas cifras y sólo publica lo asignado a las autonomías (que no es el dinero contante y sonante que les llega).

Las prisas de Montero frente a Escrivá

Hohlemeier y sus hombres de negro (nueve europarlamentarios de diferentes partidos políticos) dieron el pasado lunes el pistoletazo de salida a su misión de comprobación sobre el uso que está haciendo nuestro país de los fondos europeos.

Desde entonces, esta comitiva se ha reunido con el ala económica del Ejecutivo, con los consejeros de Economía y Hacienda de autonomías de peso y con patronales y sindicatos. Pero no todos los encuentros se desarrollaron en los mismos términos. Por ejemplo, a las regiones se les instó a realizar una exposición de 5 minutos y luego a responder a las preguntas de la misión durante 15 minutos. "Tenían prisa por preguntarnos" señala una fuente autonómica. Por ejemplo, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, se quejó ante los europarlamentarios de lo mal que funcionan las conferencias sectoriales con el ministro de turno, donde apenas dejan un turno de 5 minutos a cada autonomía para que ponga encima de la mesa sus necesidades, denuncian. Su homóloga en Andalucía, Carolina España, también se quejó de la falta de cogobernanza entre Gobierno y regiones.

Isabel Benjumea (PP) fue una de las participantes activas en la misión y mostró ayer su disgusto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "La ministra de Hacienda consideró que no nos podía dedicar más de media hora" a diferencia de Calviño y Escrivá "con los que tuvimos una dilatada conversación". Teniendo en cuenta que su ministerio es el responsable de la creación de CoFFEE y Minerva, las dos principales herramientas de control de los fondos, llaman la atención las prisas de Montero.

Benjumea también fue preguntada por una gran ausente: Reyes Maroto. "Lamentamos no habernos podido encontrar con el Ministerio de Industria, que son los grandes responsables de los PERTE, que son los que se llevan la inmensa cantidad de los fondos europeos. Ha habido dimisiones dentro del Ministerio de Industria y nos hubiera gustado preguntar qué las había motivado" declaró. El pasado mes de diciembre, Maroto se cobraba la cabeza de su secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, y de su director general de Industria, Galo Gutiérrez. Ambos eran responsables de diseñar gran parte de los planes financiados con los fondos Next Generation.

Estos dos cargos públicos no son los únicos cesados por el Gobierno con los que querían entrevistarse Hohlmeier y su séquito. La semana pasada, salía a la luz una dura carta que la alemana le escribía a Nadia Calviño en la que reprochaba a la ministra económica que no hubiera trabajado para programar una reunión con la ex directora general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Rocío Frutos Ibor fue nombrada en 2021 y dejó su cargo en 2022, en plena en polémica por la gestión de los fondos de Sánchez.

Escrivá, el incumplidor

Durante su intervención, Hohlmeier también fue preguntada por su encuentro con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y no es para menos. El pasado martes, la Comisión Europea informaba del procedimiento de suspensión de pagos de los fondos europeos en el que se abre un periodo de seis meses de congelación de parte del dinero hasta que el Estado en cuestión no cumpla el "hito" pertinente. Bien es cierto, que a pesar de que cuesta creer que Bruselas se atreva a bloquear las subvenciones de algún Estado miembro y de que son habituales los constantes incumplimientos de los gobiernos europeos en materia económica sin represalias, todas las miradas se ponían en España y en Escrivá. La semana pasada España recibió otros 6.000 millones de euros y el siguiente tramo -el cuarto- es de 10.000 millones.

Y es que, a nuestro país todavía le queda por llevar a cabo la reforma de las pensiones que exige Europa para garantizar su "sostenibilidad". Escrivá tenía que haber presentado su plan en diciembre, pero la falta de acuerdo con los agentes sociales lo ha retrasado. Las razón es que para garantizar la supervivencia de la Seguridad Social Escrivá tendrá que hacer recortes, y aunque muchos serán por la puerta de atrás, será difícil contar con el apoyo de Podemos o los sindicatos.

"El hito estaba previsto para finales de diciembre y Escrivá pidió a la Comisión posponerlo. En la visita, el encuentro con Escrivá duró mucho mas tiempo de los previsto y él se mostró confiado en que en los meses venideros se solucionara ese problema. Se arriesga a sufrir las consecuencias del incumplimiento, pero yo no tuve la impresión de que el Gobierno se fuera a quedar de brazos cruzados esperando las consecuencias" explicó Hohlmeier. En otras palabras, Escrivá recortará. Es por ello que la jefa alemana señaló que "no está previsto cortarle el grifo a España de ninguna de las maneras, que siempre me preguntáis lo mismo".