Nueva edición del Máster en Value Investing, un conocimiento que te cambiará la vida

El próximo 27 de abril arranca la 23ª edición del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de OMMA Business School Madrid. Mañana, miércoles 1 de marzo, tendrá lugar una sesión informativa online a las 19.00 en la que explicaremos todos los aspectos relevantes del Máster y donde podrás plantear todas tus dudas. Para asistir a ella de manera online, puedes registrarte sin compromiso en este formulario.

El Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo es un programa pionero en su categoría en el mundo de habla hispana. Llevamos desde nuestros inicios, hace más de diez años, ofreciendo a nuestros alumnos un máster en el que hemos logrado integrar al máximo el value investing y la teoría del ciclo económico (crisis y auges económicos), combinación que entendemos que brinda al inversor value la oportunidad de maximizar sus rentabilidades con el empleo de las herramientas teóricas y analíticas precisas en cualquier contexto económico.

Para introducir la primera pata de nuestro programa, el value investing, qué mejor que hacernos eco de las palabras de uno de los inversores en valor más exitosos de todos los tiempos (rentabilidad media anual del 20% en 30 años), Warren Buffett, quien en su última carta anual a los inversores de su compañía Berkshire Hathaway, publicada hace escasos días, nos resume la forma en que gestiona sus activos: "(…) Primero, invertimos en negocios que controlamos, generalmente comprando el 100% de cada uno (…). En nuestra segunda categoría de propiedad, compramos acciones que cotizan en bolsa a través de las cuales somos propietarios pasivos de empresas. Manteniendo estas inversiones, no tenemos voz en la gestión".

Como es sabido, visión a largo plazo y gestores de confianza son dos de sus grandes máximas de inversión: "Nuestro objetivo en ambas formas de propiedad es realizar inversiones significativas en empresas con características económicas favorables duraderas y que tengan gestores honestos".

Relacionado con la parte de los ciclos económicos, en esta misma carta, Buffett se muestra plenamente consciente de la inflación galopante que estamos experimentando desde hace al menos un año y medio, y nos apunta cómo su forma de enfocar la inversión les protege de los menoscabos que generan las crisis y recesiones económicas (en este caso, de tipo inflacionario) en el desempeño y las valoraciones bursátiles de las compañías: "Nuestro trabajo es gestionar las operaciones y las finanzas de Berkshire de una manera que logre un resultado aceptable a lo largo del tiempo y que garantice a la compañía una capacidad de resistencia sin parangón cuando se desencadenan pánicos financieros o recesiones mundiales severas".

Por nuestra parte, estamos especialmente orgullosos de los profesores y conferenciantes que, en el área de las finanzas y la inversión, nos llevan acompañando desde nuestros comienzos. Algunos de ellos son Francisco García Paramés (Cobas Asset Management), Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (azValor), nuestro director del máster, Alejandro Muñoz (Equam Capital), Javier Ruiz (Horos Asset Management), José Luis Benito (True Value), Alberto Espelosín (Abante Pangea Fund), Mario de la Fuente (Bestinver), Juan Ros Padilla (BBVA), Carlos J. Treviño (Grupo Santander), Luis Fañanás (J O Hambro Capital Management), Alfonso Guerra (Grupo Santander) o Iván Martín (Magallanes Value Investors). Además, el programa cuenta con expertos en coyuntura económica y teoría del ciclo como los doctores en Economía Juan Ramón Rallo y David Sanz.

Te interesará saber, además, que OMMA Business School Madrid es una escuela de negocios e inversión precursora en impartir formación online e híbrida. Hacemos uso de tecnologías punteras que aportan al alumno una experiencia educativa ágil adaptada a las crecientes necesidades de formación especializada desde cualquier lugar del mundo. Así pues, la oferta lectiva se realiza en directo tanto en aulas presenciales como online, lo que facilita el seguimiento del programa sin importar dónde se esté.

Sin duda, un máster que te cambiará la vida. Lograr la independencia financiera y saber desenvolverse financieramente en cualquier contexto económico está al alcance de tu mano.

Si quieres conocer en profundidad el máster o quieres plantearnos tus dudas, inscríbete ya en nuestro sesión informativa de mañana, miércoles 1 de marzo, a las 19:00.

Datos de la sesión informativa y del máster:

- Miércoles, 1 de marzo, a las 19:00: regístrate en la sesión informativa del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo

- Fecha comienzo del máster: el 27 de abril de 2023

- Formación híbrida (online y presencial)

- Cupo reducido de alumnos por edición, un año de duración con más de 250 horas lectivas