Así miente la izquierda cuando habla del "modelo económico sueco"

Bernie Sanders es una de las figuras más populares de la izquierda estadounidense. En 2016 estuvo a punto de conquistar la nominación como candidato presidencial del Partido Demócrata, pero fue derrotado por Hillary Clinton. En 2020 tuvo que retirarse de las primarias después de sufrir un ataque al corazón que despejó el camino para el ascenso de Joe Biden. En cualquier caso, a sus 81 años, el senador sigue siendo una figura muy popular, sobre todo entre los jóvenes. Al calor de esta aceptación, acaba de publicar It’s OK to be angry about capitalism, un libro en el que resume sus propuestas de acción política.

Una de las obsesiones de Sanders es acabar con los multimillonarios. En un capítulo de la obra afirma que "los multimillonarios no deberían existir" y sostiene que su eliminación "debería haber ocurrido hace mucho tiempo". Además, añade que "la idea de rechazar esta forma de capitalismo y deshacernos de los multimillonarios puede sonar radical, pero no lo es".

El caso es que a Sanders también le gusta citar como ejemplo a seguir a los países escandinavos y, especialmente, a Suecia. Pues bien, basta con leer sus referencias a dichas naciones para comprobar que, claramente, Sanders no sabe nada de su verdadera realidad. Y es que, por ejemplo, si la meta del senador demócrata es acabar con los multimillonarios, no tiene sentido que se fije en países donde el porcentaje de habitantes con una fortuna de más de 1.000 millones de dólares es aún mayor que en Estados Unidos.

Así, la Lista Forbes revela que Suecia tiene 3 personas con más de 1.000 millones en activos por cada 1 millón de habitantes. En cambio, en el país norteamericano, el ratio es de 2 multimillonarios por cada 1 millón de personas. Esto significa que la presencia de multimillonarios es un 60 por ciento mayor en Suecia que en Estados Unidos. En Noruega ocurre algo parecido y sus cifras superan en un 20 por ciento los datos observados en Estados Unidos. Sanders habla sin conocimiento de causa.

Es muy interesante, de hecho, que el político demócrata se fije en el caso sueco, porque es cierto que el país escandinavo adoptó durante décadas un modelo de "socialismo democrático" que parecería ser compatible con sus ideales. Y digo que es interesante que Sanders haga estas alusiones porque, en realidad, aquel experimento se vino abajo a finales de la década de 1980. De hecho, Suecia se ha convertido en una economía muy abierta y, según el último Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, ya es la décimo primera economía más libre del mundo. En cambio, Estados Unidos aparece en el puesto 25 de la misma tabla.

Una de las medidas estrella que defiende Sanders es una subida significativa de los impuestos sobre las herencias. Pues bien, también aquí hay una gran diferencia entre sus ideas y la realidad política y económica de Suecia, puesto que el país escandinavo abolió el Impuesto de Sucesiones en 2004. De igual modo, mientras Sanders reivindica la implantación de un Impuesto sobre el Patrimonio, lo cierto es que en Suecia se eliminó esta tasa en el año 2007.

Según explica el analista sueco Anders Ydstedt, "en el año 2003, cuando se aplicaban estos impuestos, había solamente 2 personas en Suecia con una fortuna de más de 1.000 millones de dólares. En cambio, en 2017, esta cifra se había multiplicado por diez y ya teníamos a una veintena de ciudadanos con este nivel de riqueza". Este incremento ha sido cinco veces más rápido que el de Estados Unidos. Es evidente, pues, que la izquierda estadounidense y sus homólogos de muchos países europeos hablan de Suecia sin conocimiento alguno de su realidad.

En la Lista Forbes hay 45 multimillonarios suecos sobre un total de 10,6 millones de habitantes. La población de Estados Unidos asciende a 340 millones de personas. Por lo tanto, si el país tuviese una estructura económica similar a la sueca, el número de multimillonarios pasaría de 720 a 1.440. Y es que, si lo que Sanders quiere es un país en el que no haya personas acaudaladas, solo puede fijarse en las economías más pobres del Planeta.

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la tasa de pobreza extrema ha bajado en todo el mundo del 28 al 9 por ciento. Durante ese mismo periodo en el que la miseria se redujo en dos tercios, la cifra de multimillonarios saltó de 470 a 2.700. Por lo tanto, el avance del capitalismo ha hecho que los ricos sean más ricos, pero también que los pobres sean menos pobres.

Rainer Zitelmann es empresario, doctor en Historia y Sociología y autor de más de 20 libros. Sus últimos lanzamientos en español son "El capitalismo no es el problema, es la solución" (Unión Editorial, 2021), "Los ricos en la opinión pública" (2022) y "En defensa del libre mercado" (Unión Editorial, publicación prevista en 2023).