Biden presenta 12 subidas de impuestos: así es el estallido tributario que amenaza a EEUU

A las puertas de las elecciones presidenciales que deben dirimir su continuidad en la Casa Blanca, el mandatario demócrata Joe Biden ha presentado su propuesta de plan presupuestario para el año 2024. El documento sugiere un estallido fiscal de primer orden que elevaría sustancialmente la presión fiscal soportada por los contribuyentes.

La lista de aumentos impositivos que plantea Biden incluye las siguientes modificaciones al alza de la tributación en vigor:

1. El tipo marginal del Impuesto sobre la Renta alcanzaría los mayores niveles de los últimos treinta y cinco años, situándose en el 45%. Se trata de un aumento de ocho puntos en la retención practicada a los trabajadores de mayores ingresos y de una subida tan drástica que situaría a Estados Unidos por encima del tipo marginal medio observado en Europa.

2. El impuesto aplicado a las rentas del ahorro experimentaría un salto sin precedentes, pasando en su extremo superior del 29% actual al 39,6% que sugiere la Casa Blanca. Conviene recordar, además, que la aplicación de varios recargos federales y estatales podría hacer que el tipo efectivo termine situándose en niveles aún mayores, del 50% y hasta el 60%.

3. El Impuesto de Sociedades pasaría del tipo federal del 21% que se viene aplicando desde la reforma impulsada por Donald Trump en 2017 al 28% que defiende ahora la Administración Biden. Por comparación, la mayoría de economías europeas gravan los beneficios empresariales al 20-25%, con algunos países en los que el tipo de referencia es incluso menor, caso del 9% húngaro, el 12,5% irlandés o el 20% que Estonia o Letonia aplican solamente al reparto de dividendos, dejando exentas las ganancias que se reinvierten en la compañía.

4. Se crearía un nuevo impuesto del 20% aplicado a las "rentas del capital no materializadas". La idea de la Casa Blanca es que las personas sujetas al Impuesto sobre el Patrimonio informen del valor cotizado de sus activos financieros y devenguen al fisco el 20% de cualquier incremento, por mucho que esta subida no se haya traducido en una ganancia real, al no materializarse la venta de las acciones o participaciones en cuestión. Hay serias dudas de la legalidad de una medida así, pero la propuesta tiene el apoyo entusiasta del ala socialista del Partido Demócrata, liderada por senadores como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que estiman en 360.000 millones de dólares el potencial recaudatorio de una medida así.

5. El impuesto a la recompra de acciones, que entró en vigor el 1 de enero de 2023 y grava tales operaciones con un tipo del 1%, pasaría a ser ahora del 4%. Se estima que esta medida afectaría a siete de cada diez estadounidenses, puesto que se traduciría en un incremento efectivo de la operativa en los mercados de capitales, sea directamente como inversores en activo o indirectamente como suscriptores de planes de pensiones, fondos de inversión, acciones empresariales y otros vehículos.

6. Se crearía un nuevo impuesto sobre las empresas energéticas que operan con combustibles fósiles como el petróleo o el gas. En suma, se estima que estos gravámenes tendrían un impacto recaudatorio de 31.000 millones de dólares, a lo que habría que sumar los impuestos introducidos el pasado año sobre el sector, cuyo golpe supera los 20.000 millones de dólares.

7. Se revisarían las cotizaciones del sistema de salud pública Medicare, aplicando un aumento del 3,8% al 5% en el recargo que vienen pagando las rentas altas. Asimismo, se modificarían otros recargos vinculados a las cotizaciones. En total, se estima que estas medidas pueden elevar el pago anual de impuestos por un monto de 200.000 millones de dólares. No solo eso, sino que la "cuña fiscal" soportada por las rentas altas pasaría del 37% al 50% en caso de que se aprueben estos cambios y la subida del tipo marginal del IRPF.

8. Se modificaría la tributación de los dividendos. Joe Biden propone hacer un seguimiento progresivo de los beneficios repartidos entre los accionistas de las empresas y establecer un nuevo sistema estimativo que eleve la tributación efectiva de este tipo de operaciones.

9. Se plantea la creación de un nuevo tributo aplicable a la retirada de fondos de pensiones en el momento de la jubilación. Para aquellas personas que, en el momento de retirar los fondos que han ahorrado durante su vida, obtengan un nivel de renta de más de 400.000 dólares anuales, parte de su ahorro se verá confiscado por la Hacienda estadounidense, con ánimo de generar una recaudación anual de más de 23.000 millones de dólares.

10. Se propone la creación de un nuevo impuesto sobre las criptomonedas. La operativa con divisas como el Bitcoin pasaría a estar fuertemente gravada por el fisco estadounidense, que espera generar unos 24.000 millones por esta vía.

11. Se anuncia una modificación de la tributación aplicable a las transacciones inmobiliarias. Bajo el modelo actual, las empresas pueden aplicarse una permuta que reduce la fiscalidad del sector cuando una compañía logra beneficios con una operación de venta pero incurre en pérdidas al realizar otra de compra. Biden propone que lo primero quede aislado de lo segundo y las empresas del ramo no puedan proceder a realizar estos ajustes en su base imponible, resultando en una fuerte subida de impuesto.

12. Se plantea un cambio en las deducciones ofrecidas a las multinacionales estadounidenses que repatrían sus ganancias obtenidas en el extranjero. En caso de seguir haciendo lo propio, estas empresas verían incrementada su factura fiscal en unos 340.000 millones. Sin embargo, lo más probable es que la reacción de las compañías afectadas sea volver al modelo anterior, consistente en enviar sus ganancias foráneas a paraísos fiscales.

En resumen, lo que propone Joe Biden es un estallido fiscal sin precedentes que puede descarrilar por completo el rumbo de la economía estadounidense y, peor aún, amenaza con provocar un efecto contagio entre los gobiernos de la OCDE y el mundo en vías de desarrollo.