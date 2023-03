Todas las respuestas para entender la quiebra de Silicon Valley Bank

La calma tensa que se respiraba en los mercados ha saltado por los aires con un evento de implicaciones muy relevantes para la situación del sistema financiero internacional. Estamos hablando, cómo no, de la quiebra del banco estadounidense SVB, que ha provocado la caída bursátil de los principales valores bancarios a uno y otro lado del atlántico, y sembrado dudas sobre la fragilidad del sistema. Todo en un momento de incertidumbre económica y geopolítica.

A continuación, Libre Mercado responde a las cuestiones más relevantes para entender las causas e implicaciones de este suceso.

¿Qué es el SVB y por qué ha quebrado?

SVB son las siglas del Silicon Valley Bank, un banco fundado en California en 1983 y que, a cierre de 2022, se posicionaba como la decimosexta entidad bancaria de Estados Unidos, si bien cuenta con oficinas en varios continentes, Europa incluida.

Este pasado viernes, 10 de marzo, el banco protagonizó la segunda mayor suspensión de pagos de la historia de EEUU. Esto se produjo, concretamente, porque la entidad no fue capaz de reembolsar a sus clientes los depósitos que estaban tratando de sacar de la entidad. ¿Y por qué querían sacar su dinero del banco? En esencia, porque la compañía anunció la liquidación de buena parte de su cartera de bonos, así como una ampliación de capital que finalmente no ha llegado a materializarse. Todo ello, presentado como parte de un plan para aumentar la liquidez del banco ante las pérdidas latentes que sus activos estaban experimentando, y que podrían rebajar la calificación crediticia por parte de agencias como Moody’s. Su exposición al sector tecnológico, en declive tras el boom de la pandemia, no ha ayudado.

¿Por qué la quiebra se produce en plena subida de los tipos de interés?

El fuerte endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales –con su consecuente subida de los tipos de interés y drenaje de dinero del sistema financiero– constriñe la liquidez de los bancos, tanto por el mayor atractivo de la deuda pública como por la propia venta de activos por parte de los bancos centrales. Estos problemas de liquidez, especialmente patentes en bancos de no gran tamaño como SVB, pueden obligar a estos a vender anticipadamente, y a bajo precio, sus activos, generando pérdidas e impagos que pueden desembocar en la quiebra. Dicha venta de activos es precisamente, la que ejecutó la entidad, con el fin de aumentar su caja y deshacerse de los bonos de deuda pública que tenía en su balance y que, con motivo de la subida de tipos, cada vez valían menos.

¿A qué empresas daba servicio?

Por su ubicación en Sillicon Valley, SVB ofrecía servicios financieros a buena parte de las compañías tecnológicas y biotecnológicas de la bolsa estadounidense. Además, también financiaba a grandes patrimonios, a empresas emergentes o a fondos de capital riesgo.

¿Han influido en la quiebra del banco sus políticas woke?

Algunas voces apuntan a que la gestión de riesgos por parte de la entidad californiana no venía siendo la más apropiada. Entre las fallas en esta gestión podría haber estado una tendencia a cumplir determinados objetivos sociales alejados de la rentabilidad y la salud financiera de la entidad. En este sentido se han referido personalidades como el presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, James Comer: "Ahora vemos que fueron uno de los bancos más woke (asimilable a progre, en español) en su búsqueda de una política e inversión de tipo ESG", aseguraba el político. Por su parte, desde el New York Post critican que una de las directivas encargadas de la gestión de riesgos en SVB dedicaba su tiempo a desarrollar programas LGBTQ+ en la entidad.

¿Quién pagará el rescate?

Por orden del gobierno estadounidense, y para evitar un pánico mayor, la Reserva Federal anunció hoy lunes el rescate a los clientes de la entidad bancaria. Se ejecutará a través del fondo de seguro de depósitos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, e implicará que la mayoría de los clientes de SVB conservarán su dinero. De esta forma, no solo serán rescatados los fondos inferiores a 250.000 dólares, como es habitual, sino los montantes completos que los clientes tuvieran en el banco quebrado. El presidente Joe Biden ha asegurado, no obstante, que "no habrá pérdidas soportadas por los contribuyentes", ya que el dinero para el rescate procederá de un fondo que se nutre de aportaciones del sector bancario.

El problema del rescate por parte de la Reserva Federal es que sienta un precedente peligroso. En primer lugar, si las quiebras se extienden a otras entidades –y ya se ha producido una, la del Signature Bank, también rescatado este fin de semana– el coste para el contribuyente puede ser inasumible. Además, se fomenta el riesgo moral y las decisiones financieras arriesgadas, dando el mensaje al público y otras entidades de que, da igual quién quiebre, que le vamos a rescatar.

¿Contagiará a otras entidades? ¿Y a las españolas?

La quiebra de SVB es síntoma de la fragilidad de muchas entidades financieras en un escenario de alza de tipos. Así, no es para nada descartable que en las próximas semanas y meses se sucedan procedimientos de quiebra en otros bancos de pequeño o medio tamaño, aunque será más complicado que esto ocurra en grandes entidades.

A nivel general, en la UE aseguran que no aprecian un "riesgo específico de contagio" hacia las entidades europeas, algo que ha recalcado la ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre los bancos españoles. Según la vicepresidenta, el sistema bancario español cuenta con una situación "saneada" y un marco regulatorio "reforzado" frente a la volatilidad.

No obstante, los inversores ven con más incertidumbre los efectos de la quiebra de SVB sobre las grandes entidades nacionales. Así, por ejemplo, el Banco Santander se deja este lunes más de un 6% en bolsa, lo que se suma a las caídas ya vividas el jueves y el viernes. Caso similar, cuando no peor, el de el resto de entidades cotizadas, como el Sabadell, Bankinter, BBVA, Unicaja o Caixabank.