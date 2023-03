Macallan escoge las barricas de Jerez para envejecer su mejor whisky

The Macallan

Una de las principales características del famoso whisky Macallan, siempre en las listas de los mejores del mundo, es su proceso de añejamiento en barricas de roble curadas. Por ese motivo, los grupos The Macallan y Estévez han formalizado una "alianza estratégica" para garantizar que el Single Malt Scotch Whisky de The Macallan "siempre se añeje y envejezca en botas de roble envinadas con los vinos de Jerez del mayor prestigio y calidad".

Sin embargo, ese acuerdo estratégico del que apenas se han dado detalles va más allá, porque el grupo Edrington (The Macallan) se ha convertido en socio del grupo Estévez tras la compra del 50% de la participación de la firma bodeguera jerezana, según ha informado The Times.

"Nuestra inversión en el Grupo Estévez y, consecuentemente en sus magníficos e históricos vinos de Jerez, es un paso natural para garantizar el incomparable método artesanal de elaboración de nuestros whiskies, asegurando un suministro sostenible para el envinado de sus botas. Nuestra alianza estratégica tiene sus raíces en la profunda y duradera relación que The Macallan ha venido manteniendo con la comunidad de Jerez y con nuestro gran abanico de valiosos proveedores en la industria del vino de Jerez; los cuales siempre han desempeñado un papel fundamental en la calidad de nuestro excepcional whisky escocés", ha señalado Igor Boyadjian, director de The Macallan, a través de un comunicado.

Por su parte, el CEO del Grupo Estévez, José Ramón Estévez, ha comentado que tanto él como su familia están muy satisfechos con la alianza estratégica con The Macallan. "Esta será la primera vez que usemos nuestro preciado vino para envinar botas para whisky, y estamos muy contentos de hacerlo exclusivamente para The Macallan, que es sinónimo del whisky escocés de la más alta calidad. Esperamos poder contribuir a dicha calidad en los próximos años". También añadió que están muy "emocionados de poder trabajar con el equipo de The Macallan para desarrollar las marcas de nuestros excepcionales vinos de Jerez y aperitivos de Valdespino a nivel internacional".

El comunicado también informa de que bajo esta nueva alianza, "la marca Valdespino de vinos de Jerez y aperitivos ultra premium se incorporará al portafolio de marcas de Edrington y su crecimiento estará respaldado por la capacidad de distribución y marketing de The Macallan en mercados internacionales claves. La experiencia en la elaboración de vinos de Jerez se mantendrá a través del equipo existente liderado por el actual CEO, José Ramón Estévez".