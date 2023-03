Un jamón para el ciudadano que lleve más tiempo atascado en la administración

El pasado 8 de marzo Libre Mercado publicó la historia de un gallego que se había puesto en huelga de hambre tras llegar a la desesperación por la interminable espera de una licencia urbanística por parte de un ayuntamiento del PSOE. Apenas unas semanas más tarde, conocemos una nueva reivindicación que pretende reclamar lo mismo .

Y es que la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Galicia (ASCEGA), hartos de "la negligente gestión de las licencias en el Área de Urbanismo del ayuntamiento de La Coruña", se ha propuesto regalar un jamón a aquel coruñés que demuestre que lleva más tiempo esperando por una licencia. Este es el curioso método escogido para protestar por la mala gestión de la administración dirigida por el PSOE gallego. "Es un reconocimiento a la paciencia", cuentan a Libre Mercado.

Alfonso Salazar, presidente de ASCEGA, explica en una rueda de prensa las bases del concurso. "La persona agraciada será la que más tiempo lleve esperando. Así de sencillo. Recogeremos los casos que nos lleguen hasta el día 12 de mayo y garantizamos el anonimato de los participantes. Las bases del concurso están depositadas en una Notaría, que será quien compruebe y ratifique el número de casos que se han presentado y la persona que más tiempo lleva esperando". Con este proceso pretende, además, fomentar que los ciudadanos protesten ante las injusticias provocadas por la administración.

La mala situación de La Coruña

Salazar dice que en la ciudad de La Coruña están "hartos de estar hartos" por la gestión de la alcaldesa socialista. "Nos hemos sentido estafados y engañados por Inés Rey, porque nos prometió soluciones y los retrasos siguen siendo escandalosos. Sabemos que hay demoras de entre 1 y 2 años, y conocemos casos de retrasos de más de 2 años y esto es inadmisible".

Lo mismo nos cuenta Miguel Lorenzo, exdiputado y candidato del PP a la alcaldía de La Coruña. "En todas las reuniones que he mantenido en los últimos meses con el tejido empresarial de la ciudad ha habido un denominador común: el intolerable retraso en la tramitación de licencias en los últimos ocho años" de gobiernos de izquierdas, "que causa un daño irreparable a muchos sectores de la economía local y que desespera a los vecinos. Esta parálisis y la absoluta imposibilidad de saber en qué fase se encuentra la tramitación de cada licencia, causa una inseguridad jurídica que provoca la huida de muchos inversores".

Un importante arquitecto, cuyo trabajo depende enormemente de las licencias urbanísticas, explica a Libre Mercado lo que lleva sufriendo durante ocho años de gobiernos de izquierdas. "El departamento de Urbanismo está completamente cerrado en sí mismo hasta el punto de que tiene guardias de seguridad en la puerta. No tienen ninguna comunicación ni con los ciudadanos ni con los técnicos que estamos desarrollando una labor en esta ciudad. No puedes hablar con nadie pues no te reciben. Desconoces quién está gestionando tu proyecto. Es una lotería pues, dependiendo de en qué mesa caiga tu solicitud, puede tardar unos meses o más de dos años como me está pasando a mí. Ni siquiera tenemos una plataforma online. Muchos inversores se están yendo por la inseguridad jurídica. Además, se construye menos y suben los precios. Es un desastre".

Todo ello es lo que ha empujado a los empresarios gallegos a ofrecer ese jamón con el que de forma simbólica pretenden mostrar su hartazgo y, también, descubrir quién es el que lleva más tiempo sufriendo la penosa gestión urbanística del PSOE coruñés.