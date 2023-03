Grandes cadenas hoteleras miran hacia Arabia Saudí en búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento

Con más de un millón de eVisas expedidas desde su lanzamiento en 2019 y la reciente creación de la segunda aerolínea nacional, Arabia Saudí está avanzando en su afán de convertirse en un destino turístico de referencia y grandes cadenas hoteleras están viendo su potencial. Prueba de ello es que solo en el mes de marzo Marriott International ha firmado dos grandes acuerdos que implican la creación de más de 10 propiedades de primer nivel en el Reino.

Por un lado, la cadena hotelera ha firmado un acuerdo con NEOM, la sociedad perteneciente al Fondo de Inversión Pública saudí que lidera el proyecto que lleva el mismo nombre y que busca hacer de la zona del Mar Rojo un destino turístico único e inteligente en los próximos años.

Con este acuerdo, Marriott International apuesta por abrir tres propiedades en la isla de lujo Sindalah, la primera zona de NEOM que se espera que pueda recibir los primeros huéspedes a principios de 2024. El acuerdo incluye la creación de la primera propiedad Autograph Collection Hotels de Arabia Saudí, así como dos propiedades de la Luxury Collection, que se convertirán en los primeros tres hoteles de la isla.

Por otro lado, la firma hotelera, recientemente, ha anunciado otro acuerdo con RUA Al Madinah Holding Company para abrir ocho hoteles en la ciudad santa de Madinah. Las aperturas previstas contarán con aproximadamente 4.400 habitaciones repartidas entre ocho marcas de la empresa: The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Hotels, Westin Hotels & Resorts, Le Méridien Hotels & Resorts, Four Points by Sheraton, Aloft Hotels y Courtyard by Marriott.

Satya Anand, presidente para Europa, Oriente Medio y África de Marriott International, señala que "existe una fuerte demanda de alojamiento hotelero de alta calidad en Madinah" y apunta que "este acuerdo refuerza nuestra apuesta por Arabia Saudí, donde vemos fuertes oportunidades de crecimiento en línea con los objetivos de la Visión Saudí en turismo". Hoy en día, la cartera de la empresa en Arabia Saudí abarca 36 propiedades y más de 10.000 habitaciones en 11 de sus marcas.

También impulsado por el Fondo de Inversión Pública saudí, RUA Al Madinah Holding busca contribuir al programa de transformación nacional de Arabia Saudí -la Visión Saudí 2030-, con el objetivo de desarrollar y diversificar la base económica del país mediante el fortalecimiento de la posición de Al Madina Al Munawwarah como destino religioso de prestigio con un sistema arquitectónico moderno derivado de su antigua historia.

Ahmed Al Juhani, director general de Rua Al Madinah Holding Company, afirma que "el acuerdo con uno de los principales operadores hoteleros del mundo acerca el proyecto Rua Al Madinah a la realización de sus ambiciones de enriquecer aún más los servicios de Hajj y Umrah de la ciudad de Madinah". En este sentido, el proyecto se centra en enriquecer el viaje de los peregrinos mediante la construcción de proyectos comerciales, residenciales y hoteleros de diseño cohesionado, además de mejorar su experiencia cultural, con servicios de apoyo y zonas comerciales para optimizar la experiencia espiritual y cultural en la ciudad.

Como parte de la Visión Saudí 2030, el Reino busca llegar a los 100 millones de visitas anuales en 2030, alcanzar una contribución del turismo al PIB del 10% y crear un millón de nuevos puestos de trabajo en el sector turístico.